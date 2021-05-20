Минфин может перейти в большей степени к размещению длинных ОФЗ - Райффайзенбанк

Минфин может перейти в большей степени к размещению длинных бумаг на аукционах ОФЗ, считают аналитики Райффайзенбанка.

Результаты аукционов Минфина в среду оказались умеренными, констатируют эксперты банка. "Участники по-прежнему рассчитывают на достаточно ощутимую премию, к которой Минфин, видимо, не готов. Кроме того, отсутствие глобального спроса на риск также не "на руку" рынку ОФЗ, хотя в целом покупки нерезидентов после введения апрельских санкций показали определенное восстановление", - отмечают они.

"Судя по исходному плану ведомства, размещения сместятся "в длину". При этом отметим, что основной упор в размещениях Минфин делал на середину кривой (5-10 лет). Фактически по итогам вчерашних аукционов план по их размещению почти выполнен, и начиная со следующего раза ведомство может переключиться в большей степени на размещение длинных бумаг (пока в основном размещался 14-летний выпуск 26233). Отметим, что имеющиеся длинные выпуски уже практически полностью размещены, поэтому в ближайшей перспективе Минфин, вероятно, начнет предлагать новые серии", - указывают аналитики Райффайзенбанка.

Эксперты также отмечают, что в целом рыночная конъюнктура в текущий момент выглядит относительно нейтрально: рубль и нефть демонстрируют стабилизацию на достаточно крепких уровнях, санкционная повестка не эскалируется (риторика властей США не выглядит агрессивной, геополитический фон спокоен), однако глобальные факторы не идут на пользу повышению риск-аппетита (доходности UST растут на фоне инфляционных рисков, восстановление экономик развивающихся стран осложняется коронавирусными ограничениями и т.п.). Впрочем, полагают эксперты банка, в текущих волатильных условиях наблюдаемая стабилизация - уже относительно позитивный знак.

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