Даже при максимальном уровне инфляции снижение цен на золото и серебро более вероятно, чем рост - Julius Baer

Цены на золото и серебро скорее снизятся, чем вырастут, даже несмотря на то, что инфляция может достичь максимума в краткосрочной перспективе, говорится в аналитическом материале руководителя исследовательской группы Next Generation Julius Baer Карстена Менке.

Публикация протокола последнего заседания Федерального комитета открытого рынка США в среду 19 мая не смогла обеспечить дальнейший рост цен на золото и серебро, отмечает Менке. Цены отступили от недавних максимумов, в то время как некоторые члены комитета выразили уверенность в восстановлении экономики и указали на потенциальное сокращение стимулирующих мер. Ожидания продолжения мер стимулирования, более слабый доллар США и более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции, на взгляд эксперта, являются причинами, по которым золото и серебро в последнее время смогли восстановить утраченные позиции.

"Инфляция играет важную роль в вопросах формирования цен на золото и серебро, учитывая репутацию этих металлов как хеджирующих инфляцию, - указывает эксперт банка. - Споры вокруг инфляции в основном касаются вопроса о том, являются ли растущие цены временными или постоянными. Мы убеждены, что нынешний рост цен - это временное явление. Кроме того, важно различать "хорошую" и "плохую" инфляции. "Хорошая" инфляция является следствием улучшения перспектив роста, в то время как "плохая" инфляция является результатом отсутствия доверия к мировым валютам, что приводит к их массовому обесцениванию. Только последняя обеспечивает "бычий" тренд для золота и серебра, в то время как "хорошая" инфляция как правило приводит к снижению спроса на защитные активы".

"Поскольку мы прогнозируем восстановление мировой экономики, мы считаем, что цены на золото и серебро скорее снизятся, чем вырастут, даже несмотря на то, что инфляция может достичь максимума в краткосрочной перспективе, - пишет Менке. - Мы в целом не согласны с мнением о том, что масштабные меры стимулирования, начатые во время коронакризиса, которые часто называют "печатанием денег", неизбежно приведут к быстрому росту инфляции и ослаблению мировых валют, и наоборот, укреплению позиций металлов. Такое может произойти только через несколько лет, но и это не окончательный вывод. В конечном счете это будет зависеть от того, обеспечат ли такие меры стимулирования самостоятельный подъем экономики, что приведет к "хорошей" инфляции, или же они разрушат доверие к политикам и, следовательно, к валютам, что приведет к "плохой" инфляции".

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