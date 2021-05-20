"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции "Норильского никеля" с целью 29000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: 26500 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Сырьевые рынки вступили в фазу циклического роста, цены на промышленные цветные металлы находятся на многолетних максимумах. "Норильский никель" обладает значительными высококачественными запасами, является одной из самых эффективных компаний в горно-металлургической отрасли. Сильные финансовые результаты и действующая дивидендная политика обеспечивают высокую дивидендную доходность акций эмитента", - пишут аналитики "Финама".

С точки зрения теханализа, бумага торгуется вдоль восходящего тренда, который проходит на уровне 26000 руб. "При покупке на 31,6% и выставлением стоп-заявки на уровне 26500 руб., риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,15", - указывают эксперты инвесткомпании.

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