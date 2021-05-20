.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Курс доллар/рубль вряд ли опустится ниже 73,5 руб./$1 в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"
.
20 мая 2021 года 13:59
Курс доллар/рубль вряд ли опустится ниже 73,5 руб./$1 в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"
Курс доллар/рубль вряд ли опустится ниже 73,5 руб./$1 в ближайшее время, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Курсы валют EM в четверг двигаются разнонаправленно, курс USD/RUB находится сегодня около 73,68 руб./$1. В среду главы МИД РФ и США в столице Исландии провели первую очную встречу и обозначили планы по дальнейшему развитию отношений двух государств. Так, предлагается возобновить работу дипломатов, а также усилить сотрудничество в ряде международных вопросов. Сергей Лавров отметил, что он почувствовал стремление американской стороны к нормализации отношений, дальнейшее снижение градуса напряженности может быть достигнуто на встрече президентов двух стран, на которую, впрочем, пока Россия не дала официального согласия. Рынок позитивно воспринял итоги встречи, смягчение геополитических рисков поддерживает рубль в данное время. Тем не менее, движение сдерживает слабый спрос на риск, и мы не ожидаем, что курс в ближайшее время сможет опуститься значительно ниже отметки в 73,5 руб./$1", - пишут эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
20 мая 2021 года 19:43
Рубль продолжает укрепляться благодаря улучшению настроений на внешних рынках и надеждам на геополитическую разрядку вокруг РФ
Москва. 20 мая. Доллар и евро продолжают умеренно слабеть на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне повышения настроений на внешних рынках и благодаря надеждам на улучшение геополитической обстановки вокруг России. читать дальше
.20 мая 2021 года 19:30
Рынок акций РФ завершил торги умеренным ростом вслед за США, лидировали металлурги во главе с Мечелом
Москва. 20 мая. Рынок акций РФ после дневного снижения смог отыграть потери вместе с нефтью и на фоне коррекции на фондовых площадках Европы и США после недавнего провала из-за опасений сворачивания стимулирующих мер Федрезерва; индексы Мосбиржи и РТС смогли выйти в небольшой "плюс", при этом лидировали бумаги металлургов во главе с акциями "Мечела", подогретыми хорошим квартальным отчетом. читать дальше
.20 мая 2021 года 19:00
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 21 мая в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - розничные продажи Великобритании в апреле (09:00 МСК); - предварительные... читать дальше
.20 мая 2021 года 19:00
Цены евробондов РФ подросли в четверг благодаря спросу на рисковые активы после распродаж предыдущего дня
Москва. 20 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли в четверг благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после заметных распродаж предыдущего дня. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали аналогичную динамику, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.20 мая 2021 года 18:42
Акции Advanced Micro Devices и Intel Corp. остаются перспективными и сохраняют шансы на рост, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Павла Гаврилова. "Обе акции имеют возможности для роста. Однако в случае с Intel - это долгосрочная история из-за сдачи позиций на рынке серверов и... читать дальше
.20 мая 2021 года 18:11
Причин для роста или падения у котировок бумаг Qiwi в среднесрочной перспективе нет, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева. Финансовые результаты Qiwi по МСФО за I квартал 2021 года можно назвать неплохими в условиях действующих ограничений Банка России на часть операций... читать дальше
.20 мая 2021 года 17:48
"Финам" рекомендует покупать акции Deutsche Post AG с прогнозной ценой на уровне 80 евро за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 56% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвесткомпании. "С настоящего момента по 2025 год компания планирует направить порядка 2 млрд... читать дальше
.20 мая 2021 года 17:22
Стимулов для новых покупок на американском рынке акций у инвесторов в настоящее время нет, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. "Американский рынок акций продолжает проявлять неуверенность на фоне роста инфляционных ожиданий и беспокойств, что ФРС... читать дальше
.20 мая 2021 года 17:00
"Финам" рекомендует покупать бумаги Globaltrans с прогнозной ценой 618,45 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 35,5% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперты отмечают, что у Globaltrans большой и диверсифицированный парк вагонов, который насчитывает 71688... читать дальше
.20 мая 2021 года 16:38
ставка на рост бизнеса и увеличение финансовых показателей в ближайшие годы, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "На длинной дистанции добавление бумаг "Белуга Групп" в портфель может быть интересным в качестве ставки на рост бизнеса и увеличение финансовых показателей, исходя из... читать дальше
.20 мая 2021 года 16:18
"Финам" рекомендует покупать акции "Аэрофлота" с прогнозной ценой 116 рублей за штуку к концу 2022 года, что предполагает потенциал роста 77% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. "Среди представителей авиаотрасли мы рекомендуем обратить внимание именно на акции "Аэрофлота" -... читать дальше
.20 мая 2021 года 15:51
Минфин может перейти в большей степени к размещению длинных бумаг на аукционах ОФЗ, считают аналитики Райффайзенбанка. Результаты аукционов Минфина в среду оказались умеренными, констатируют эксперты банка. "Участники по-прежнему рассчитывают на достаточно ощутимую премию, к которой Минфин,... читать дальше
.20 мая 2021 года 15:46
Рубль днем подрастает к доллару и евро в надежде на улучшение российско-американских взаимоотношений
Москва. 20 мая. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; несмотря на снижающуюся нефть и негативную динамику внешних рынков, рубль подрастает к бивалютной корзине благодаря переговорам глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена и в надежде на улучшение взаимоотношений между странами. читать дальше
.20 мая 2021 года 15:27
Даже при максимальном уровне инфляции снижение цен на золото и серебро более вероятно, чем рост - Julius Baer
Цены на золото и серебро скорее снизятся, чем вырастут, даже несмотря на то, что инфляция может достичь максимума в краткосрочной перспективе, говорится в аналитическом материале руководителя исследовательской группы Next Generation Julius Baer Карстена Менке. Публикация протокола последнего... читать дальше
.20 мая 2021 года 14:22
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции "Норильского никеля" с целью 29000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: 26500 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Сырьевые рынки вступили в фазу... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.