Курс доллар/рубль вряд ли опустится ниже 73,5 руб./$1 в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Курс доллар/рубль вряд ли опустится ниже 73,5 руб./$1 в ближайшее время, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курсы валют EM в четверг двигаются разнонаправленно, курс USD/RUB находится сегодня около 73,68 руб./$1. В среду главы МИД РФ и США в столице Исландии провели первую очную встречу и обозначили планы по дальнейшему развитию отношений двух государств. Так, предлагается возобновить работу дипломатов, а также усилить сотрудничество в ряде международных вопросов. Сергей Лавров отметил, что он почувствовал стремление американской стороны к нормализации отношений, дальнейшее снижение градуса напряженности может быть достигнуто на встрече президентов двух стран, на которую, впрочем, пока Россия не дала официального согласия. Рынок позитивно воспринял итоги встречи, смягчение геополитических рисков поддерживает рубль в данное время. Тем не менее, движение сдерживает слабый спрос на риск, и мы не ожидаем, что курс в ближайшее время сможет опуститься значительно ниже отметки в 73,5 руб./$1", - пишут эксперты банка.

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