ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку в июне до 5,25% - Росбанк

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку в июне до 5,25% годовых, полагают аналитики Росбанка.

"Несмотря на то, что потребительские цены с 11 по 17 мая выросли всего на 0,1% н/н, как и на прошлой неделе, инфляция в годовом выражении вновь превысила 5,7% г/г из-за эффекта низкой базы мая прошлого года. За последнюю неделю наиболее заметный рост цен пришелся на отдельные продукты: гречневая крупа +0,6%, подсолнечное масло +0,3%, мясо и мясные продукты +0,2-0,5%. Плодоовощная продукция в среднем подорожала на 0,4% н/н. В то же время снизились цены на яйца (-1,4% н/н) и рис (-0,1% н/н). Позитивным сигналом для топливного рынка остается устойчивость цен на бензин (0,0% н/н)", - отмечают эксперты банка.

Учитывая текущую инфляционную динамику, а также комментарии зампреда Банка России А. Заботкина в начале недели касательно наблюдаемого плато для текущих уровней и ожиданий замедления годовой инфляции не ранее осени этого года, аналитики Росбанка полагают, что шансы на повышение ключевой ставки в июне до 5,25% годовых высоки.

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