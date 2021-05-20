Попытка рынка акций РФ подрасти утром не встретила поддержки в отсутствие драйверов

Москва. 20 мая. Рынок акций РФ утром в четверг подрос в рамках коррекции на фоне попыток стабилизации внешних площадок после отката накануне из-за опасений сворачивания стимулирующих мер Федрезерва, однако отскок не был поддержан новыми покупками в отсутствие новых драйверов.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3632,73 пункта (-0,1%, на страте торгов индекс поднимался выше 3658 пунктов), индекс РТС - 1555,21 пункта (+0,2%); цены основных "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,1%.

Доллар стоит 73,6 рубля (-0,2 рубля).

Госдеп США в среду проинформировал Конгресс США, что администрация Белого дома решила не вводить пакет новых санкций против проекта газопровода "Северный поток 2", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В сообщении отмечается, что решение касается компании-оператора "Северного потока 2" - Nord Stream 2 AG.

Тем не менее, глава Госдепа США Энтони Блинкен вновь заявил, что администрация США будет продолжать препятствовать реализации проекта "Северный поток 2", "способного поставить под удар энергетическую безопасность Европы, безопасность Украины, восточного "фланга" НАТО и стран ЕС". Администрация США в рамках противодействия проекту "Северный поток 2" решила ввести санкции против четырех российских структур и четырех судов, следует из копии доклада Госдепа Конгрессу, оказавшейся в распоряжении американских СМИ.

Госсекретарь США Блинкен также заявил, что встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена может состояться в ближайшие недели.

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,2% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Подорожали акции банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "Московской Биржи" (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,2% "префы").

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций утром в четверг настроен отыграть часть потерь предыдущего дня, вызванных инфляционными страхами. Нефть Brent после очередного тестирования отметки $70 за баррель закономерно скорректировалась на фоне ожиданий возобновления ядерной сделки Ирана с США, которая приведет к отмене санкций и росту добычи нефти Ираном. Однако тестирование рубежа $70 может повториться уже на следующей неделе.

Спекулятивно в четверг интересны акции Сбербанка, которые развернулись вверх от поддержки 294 руб. и при улучшении внешнего фона вполне могут завершить неделю выше отметки 300 руб. Сбербанку также пора начать закрывать дивидендный "гэп", что ранее он делал очень быстро. По-прежнему рекомендуется аккуратно наращивать "лонги" по акциям золотодобытчиков - сейчас это самый перспективный и безопасный сектор.

В целом, ситуация на российском рынке акций не меняется - он остается в границах 3600-3710 пунктов по индексу МосБиржи и вряд ли выйдет из них в ближайшие дни, считает Антонов.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, нервозности инвесторов способствуют невыразительные первые данные по рынку жилья в США, всплеск волатильности криптовалют после введения запрета в КНР на операции с ними, а также возобновление роста "длинных" долларовых ставок (доходность 10-летних UST пыталась подняться к уровню 1,7% годовых).

Публикация протоколов апрельского заседания ФРС не оказала заметного влияния на ход торгов в США - в них не оказалось четких указаний на возможность изменения политики регулятора, причем участники заседания отметили, что хотя экономика США активно растет, ключевые ее показатели (рынок труда) еще далеки от целей ФРС, а также временный характер повышения инфляции (в частности, из-за нарушения цепочек логистики). Вместе с тем, представители Федрезерва отметили возможность повышения инфляционных рисков в случае устойчивости действия текущих проинфляционных факторов и допустили возможность на последующих заседаниях перейти к обсуждению сворачивания программ выкупа.

В итоге в четверг на рынках сложились выжидательные настроения, которые могут еще улучшиться в течение дня - пока не видно серьезных конъюнктурных поводов для развития распродаж. Индекс МосБиржи может вернуться выше отметки 3650 пунктов в случае улучшения ситуации на рынке нефти. Из значимых внутренних событий четверга можно выделить заседание совета директоров "Газпрома", а также публикации финотчетности QIWI (MOEX: QIWI), "Черкизово" (MOEX: GCHE) и "Мечела" (MOEX: MTLR), считает Локтюхов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в еврозоне в 12:00 МСК сообщат данные по объемам строительства, а также счету текущих операций за март, в США в 15:30 МСК ожидаются традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который мог снизиться в мае до 43 пунктов с апрельских 50,2 пункта.

По словам главного исполнительного директора "ВТБ Капитал инвестиции", руководителя департамента брокерского обслуживания и старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, недавнее снижение рынков вызвано опасениями относительно инфляционных рисков в США и ростом случаев заболеваний коронавирусом в некоторых развивающихся странах. Инфляционное давление на рынки может сохраниться еще некоторое время, так как инфляция в США достигнет пика только в мае-июне.

Акции "Русала" накануне упали, однако компания объявила о корпоративном действии, которое потенциально может привести к положительной переоценке бумаг. В частности, "Русал" планирует выделить активы с более высоким уровнем выбросов в отдельную компанию, что позволит улучшить ESG-профиль основной компании, в которой останутся активы с низким уровнем выбросов. Однако это требует одобрения совета директоров, акционеров, а также регуляторов, поэтому процесс будет достаточно длительным, что создает небольшую неопределенность, отмечает Потапов.

В США в среду индексы рынка акций просели на 0,03-0,5%, завершив в "минусе" третью сессию подряд. Протокол апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), обнародованный ближе к закрытию рынка, показал, что некоторые из руководителей Федрезерва отмечали необходимость обсуждения возможности сокращения стимулов в случае дальнейшего улучшения ситуации в американской экономике.

Ожидания, связанные с тем, что американский ЦБ будет сохранять очень мягкую денежно-кредитную политику в течение долгого времени, ранее поддерживали фондовые рынки. Однако поскольку инфляция в США существенно усилилась за последнее время, экономисты задаются вопросом о том, не заставит ли это Федрезерв начать ужесточение политики раньше, чем ожидалось.

В ходе апрельского заседания руководители американского ЦБ отмечали, что рост спроса на фоне снятия карантинных ограничений приведет к усилению инфляции в США более чем до 2%, однако "когда временные последствия этого фактора сойдут на нет, инфляционное давление ослабнет". Уже после апрельского заседания были опубликованы статданные, показавшие ускорение инфляции в США до максимальных за 12 лет 4,2%, при более слабом, чем ожидалось, росте занятости.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в среду, что в случае благоприятного развития эпидемиологической ситуации в США, ФРС сможет начать обсуждение корректировки денежно-кредитной политики.

В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 0,6%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,4-0,6%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Японский экспорт в апреле подскочил на максимальную величину за последние десять лет на фоне постепенного восстановления глобальной торговли после шока, вызванного пандемией COVID-19. Объем экспорта увеличился на 38% относительно апреля прошлого года и достиг 7,181 трлн иен, свидетельствуют данные министерства финансов страны. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 30,9% после его повышения на 16,1% в марте. Профицит торгового баланса Японии в апреле составил 255,3 млрд иен по сравнению с дефицитом в размере 936,9 млрд иен за тот же месяц прошлого года. Средний прогноз экспертов равнялся 140 млрд иен.

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам тринадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года.

На нефтяном рынке цены утром в четверг слабо корректируются вверх после падения накануне до минимумов более чем за три недели (с 27 апреля) на данных о росте запасов топлива в США; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $66,71 за баррель (+0,1% и -3% накануне), июньская цена WTI - $63,68 за баррель (+0,5% и -3,3% в среду).

Давление на нефть оказало ухудшение ситуации с COVID-19 в некоторых районах Азии и рост слухов о возрождении ядерной сделки с Ираном.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 мая, выросли на 1,32 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2,9 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+6%), акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,6%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,6%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+2,2%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2%).

Подешевели бумаги банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-5,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,78 млрд рублей (из них 3,09 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,61 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,52 млрд рублей на акции банка ВТБ).