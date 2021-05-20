"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Southwest Airlines с целью $66,5

"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Southwest Airlines Co. с целью $66,5 за штуку и горизонтом инвестирования в два месяца, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы оцениваем представленные прогнозы менеджмента компании Southwest Airlines на май и июнь как позитивные, поскольку в них заложено улучшение показателей. Реализация этих ожиданий способна поддержать рост котировок Southwest Airlines после некоторой коррекции, - пишет аналитик инвесткомпании Алексей Дмитриев. - Рекомендуем акции авиаперевозчика к покупке в рамках еженедельной идеи с целью $66,5 и горизонтом в два месяца. Долгосрочный прогноз для них также положителен. Его подкрепили сильные результаты за первый квартал 2021 года. EPS GAAP оказалась значительно выше консенсуса, закладывавшего ее на отметке $1,94, достигнув $0,19".

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