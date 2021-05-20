.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4080-4130 пунктов - "Фридом Финанс"
.
20 мая 2021 года 11:58
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4080-4130 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4080-4130 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Попытка пробить линию поддержки не увенчалась успехом. Индикатор RSI по-прежнему находится в зоне неопределенности, что делает индекс широкого рынка уязвимым. При этом форма вчерашней дневной свечи предоставляет возможность краткосрочного разворота к росту. До конца текущей недели индекс S&P 500 может демонстрировать положительную динамику, стремясь достичь уровня 4180-4200", - отмечает аналитик инвесткомпании Сергей Пигарев. Мировые фондовые площадки в четверг, на взгляд эксперта, демонстрируют смешанную динамику. На настроение инвесторов продолжает оказывать давление ускорение инфляции. Рынок опасается, что на фоне роста цен ведущие центробанки мира (ФРС, ЕЦБ) начнут сокращать программы выкупа активов. Из протоколов заседания FOMC, опубликованных вчера, стало известно, что несколько членов комитета намерены начать обсуждение сворачивания мер QE уже на следующем заседании, которое запланировано на 15-16 июня. Как следствие, решение FOMC во многом будет определяться темпами роста цен в мае, полагает Пигарев. Данные по потребительской инфляции выйдут 10 июня, по промышленной - 15 июня. Пока ФРС сохраняет мягкую монетарную политику, так как FOMC по-прежнему считает, что для восстановления экономики и рынка труда потребуется больше времени. "Сообщения об успехах в переговорах по ядерной программе Ирана оказали давление на котировки черного золота, так как снятие санкций с исламской республики может привести к увеличению ею экспорта жидких углеводородов на 1,5 млн баррелей в сутки, - отмечает аналитик "Фридом Финанс". - Падение цен не смогла остановить даже позитивная статистика от Минэнерго США, согласно которой общие запасы нефти (стратегические и коммерческие) снизились на 0,6 млн баррелей и опустились ниже показателя предкризисного 2019 года, а резервы нефтепродуктов сократились на 1,6 млн баррелей. При этом продажи бензина в США выросли до 9,2 млн баррелей в сутки - максимального значения с середины марта 2020г". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
20 мая 2021 года 11:37
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "ОГК-2", сообщается в обзоре. "Финансовые результаты "ОГК-2" по итогам первого квартала года оцениваем умеренно негативно. Несмотря на рост выручки, компания продемонстрировала снижение прибыли вследствие опережения динамики операционных... читать дальше
.20 мая 2021 года 11:01
Курс рубля к доллару сохраняет возможность укрепления в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого. "Каких-то серьезных рисков со стороны платежного баланса в ближайшие месяцы не видим, хотя выплаты дивидендов во второй половине лета... читать дальше
.20 мая 2021 года 10:38
Цена нефти, скорее всего, вернется в диапазон $68-68,5 за баррель Brent в четверг, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Котировки нефти Brent не смогли в среду удержать и зону в $68-70/барр., откатывались внутри дня ниже $66/барр. Сказывается "перегретость" и неуверенность... читать дальше
.20 мая 2021 года 10:25
Доходности рублёвых гособлигаций в четверг, скорее всего, останутся вблизи текущих уровней, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Доходности рублёвых гособлигаций в четверг, скорее всего, останутся вблизи уровней среды. Общий фон неоднородный. С одной стороны, в последние дни появились... читать дальше
.20 мая 2021 года 10:11
Инвесторам стоит проявить осторожность в отношении акций сырьевых компаний и подумать над уменьшением позиций в сырьевом секторе, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". Китай намерен обуздать "необоснованный" рост цен на сырье и предотвратить разгон инфляции. Правительство готово увеличить... читать дальше
.20 мая 2021 года 09:59
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика, МВФ и ЕЦБ: - Qiwi опубликует финансовую отчётность; - Выйдут еженедельные данные по золотовалютным резервам в России; - США опубликуют еженедельную статистику по... читать дальше
.20 мая 2021 года 09:53
алитики "Атона" прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в четверг. Подъем рынка на открытии, по их мнению, составит 0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом.... читать дальше
.20 мая 2021 года 09:46
Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 73,5-74 руб./$1 в течение торговой сессии в четверг, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина. "Несмотря на негативный внешний фон, рубль имеет высокие шансы остаться в диапазоне 73,5-74 руб./$1 в четверг.... читать дальше
.20 мая 2021 года 09:45
Аналитики прогнозируют умеренно позитивное начало торговой сессии на российском рынке акций в четверг. читать дальше
.20 мая 2021 года 09:40
Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на противоречивом внешнем фоне
Москва. 20 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также отсутствия каких-либо прорывов по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.20 мая 2021 года 09:34
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, повышением в пределах 0,1-0,4%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3640-3650 пунктов. В качестве ближайших... читать дальше
.20 мая 2021 года 09:30
Американские фондовые индексы снизились в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в четверг. читать дальше
.20 мая 2021 года 09:23
Индекс Мосбиржи вряд ли выйдет за границы диапазона 3600-3710 пунктов в ближайшие дни, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. Американский рынок акций отыграл существенную часть дневных потерь, слабо плюсуют американские фьючерсы и в четверг утром,... читать дальше
.20 мая 2021 года 09:13
Среднесрочные цели курса рубля к доллару остаются на уровне 72,5-73 руб./$1, сообщается в комментарии BCS Express. "Отметим очень стабильную динамику рубля. Курс USD/RUB в среду остался около 73,8 руб./$1. В течение дня волатильность была крайне низкой, хотя внешний фон располагал к более... читать дальше
.20 мая 2021 года 09:02
Возможна консолидация индекса Мосбиржи в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. Индекс Мосбиржи не терял в течение основных дневных торгов более 1% уже 37 сессий подряд, но в среду эта серия была нарушена, констатирует аналитик инвесткомпании. Тем не менее, отмечает он,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.