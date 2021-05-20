Рубль сохраняет возможность укрепления в краткосрочной перспективе - "Локо-Инвест"

Курс рубля к доллару сохраняет возможность укрепления в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Каких-то серьезных рисков со стороны платежного баланса в ближайшие месяцы не видим, хотя выплаты дивидендов во второй половине лета и возможное частичное открытие границ для туристов способны сделать рубль ещё более чувствительным к потокам по финансовому счету. Пока же, несмотря на некоторую волатильность, свой краткосрочный взгляд на USD/RUB не меняем - рубль сохраняет возможность укрепления", - пишет Полевой.

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