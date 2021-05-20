Цена нефти, скорее всего, в четверг вернется в диапазон $68-68,5/барр. - ПСБ

Цена нефти, скорее всего, вернется в диапазон $68-68,5 за баррель Brent в четверг, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Котировки нефти Brent не смогли в среду удержать и зону в $68-70/барр., откатывались внутри дня ниже $66/барр. Сказывается "перегретость" и неуверенность инвесторов относительно мягкой политики ФРС. Статистика от Минэнерго США вышла в целом неплохой: запасы сырой нефти выросли на 1,3 млн барр., а запасы бензинов и дистиллятов сократились на 2 и 2,3 млн барр. соответственно. В четверг ждем возврата нефти к $68-68,5/барр. Надежда на неплохой автомобильный сезон в США пока выступает основной поддержкой для восстановления цен", - отмечает Крылова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.