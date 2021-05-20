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20 мая 2021 года 10:25
Доходности рублёвых бондов в четверг, скорее всего, останутся вблизи текущих уровней - Sber CIB
Доходности рублёвых гособлигаций в четверг, скорее всего, останутся вблизи текущих уровней, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Доходности рублёвых гособлигаций в четверг, скорее всего, останутся вблизи уровней среды. Общий фон неоднородный. С одной стороны, в последние дни появились позитивные геополитические новости. С другой стороны, в среду вечером выросли доходности гособлигаций США и ряда развивающихся рынков", - отмечают эксперты инвестбанка. Аналитики Sber CIB отмечают, что в центре внимания нефтяного рынка в четверг будет американская макростатистика. Если она окажется сильной, то цена на нефть марки Brent удержbтся выше $65,5 за баррель Рубль в четверг, по мнению экспертов инвестбанка, должен закрепиться около 73,5 руб./$1. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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