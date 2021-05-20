Идея дня: стоит подумать над уменьшением позиций в сырьевом секторе - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит проявить осторожность в отношении акций сырьевых компаний и подумать над уменьшением позиций в сырьевом секторе, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

Китай намерен обуздать "необоснованный" рост цен на сырье и предотвратить разгон инфляции. Правительство готово увеличить предложение сырьевых товаров и провести проверки участников товарных рынков на предмет завышения цен, отмечается в комментарии.

"Мы были обеспокоены тем, что цены на сырьевые товары выросли очень быстро и могут отыграть значительную часть этого роста назад. Теперь Китай даёт сигнал о готовности сдерживать рост цен на сырьевые товары. Эта информация заставляет нас быть ещё более осторожными в отношении акций сырьевых компаний. Вероятно, стоит подумать над уменьшением позиций в секторе", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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