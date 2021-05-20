Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика, МВФ и ЕЦБ:

- Qiwi опубликует финансовую отчётность;

- Выйдут еженедельные данные по золотовалютным резервам в России;

- США опубликуют еженедельную статистику по заявкам на пособие по безработице, индексы опережающих экономических индикаторов, потребительских настроений, а также индекс бизнес-климата от ФРБ Филадельфии;

- Ожидаются выступления руководителей МВФ и ЕЦБ, а также главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна.

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