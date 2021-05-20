Рубль, вероятно, останется в диапазоне 73,5-74 руб./$1 в четверг - ПСБ

Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 73,5-74 руб./$1 в течение торговой сессии в четверг, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Несмотря на негативный внешний фон, рубль имеет высокие шансы остаться в диапазоне 73,5-74 руб./$1 в четверг. Поддерживающим фактором в ближайшие дни будет спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат 25-28 мая", - отмечает эксперт ПСБ.

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