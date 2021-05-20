Утренние прогнозы: открытие в небольшом плюсе

Аналитики прогнозируют умеренно позитивное начало торговой сессии на российском рынке акций в четверг.

"Атон": "Подъем рынка акций на открытии торгов в четверг составит 0,5%".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американский рынок акций отыграл существенную часть дневных потерь, слабо плюсуют американские фьючерсы и в четверг утром, подрастают цены на нефть и металлы. Таким образом, складываются хорошие предпосылки для выкупа части просадки среды российскими инвесторами. При этом индекс Мосбиржи вряд ли выйдет за границы диапазона 3600-3710 пунктов в ближайшие дни".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Мы ждем умеренного повышения индекса Мосбиржи в первой половине торгов в четверг".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3640-3650 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3620, 3600 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3670, 3690 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет коррекционное утреннее повышение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он может на некоторое время стабилизироваться около уровня открытия".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Отечественный рынок акций может открыть сессию ростом".

BCS Express (Василий Карпунин): "Общая тенденция всего 2021 года характеризуется сохранением поступательного восходящего тренда индекса Мосбиржи. Его нижняя граница расположена лишь около 3550-3560 пунктов. Промежуточная зона торможения находится на 3600-3630 пунктах. Внимательно следим за этими рубежами, так как их пробой может привести к ускорению коррекции. Что касается сценария роста, то в ближайшие дни допускаю локальные проколы отметки 3700 пунктов, однако не жду устойчивое продолжение подъема. Поэтому вариант временной консолидации пока остается базовым".