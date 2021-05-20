Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на противоречивом внешнем фоне

Москва. 20 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также отсутствия каких-либо прорывов по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились в среду, завершив в минусе третью сессию подряд, однако к закрытию рынка существенно сократили падение, отмечавшееся ранее в ходе торгов. Протокол апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), обнародованный ближе к закрытию рынка, показал, что некоторые из руководителей Федрезерва отмечали необходимость обсуждения возможности сокращения стимулов в случае дальнейшего улучшения ситуации в американской экономике. "Несколько участников заседания отметили, что, если экономика США продолжит быстро двигаться к целям, поставленным Федрезервом, будет необходимо в какой-то момент на предстоящих заседаниях начать обсуждение плана корректировки объемов выкупа активов", - говорится в протоколе.

Ожидания, связанные с тем, что американский ЦБ будет сохранять очень мягкую денежно-кредитную политику в течение долгого времени, поддерживали фондовые рынки. Однако поскольку инфляция в США существенно усилилась за последнее время, экономисты задаются вопросом о том, не заставит ли это Федрезерв начать ужесточение политики раньше, чем ожидалось. В ходе апрельского заседания руководители американского ЦБ отмечали, что рост спроса на фоне снятия карантинных ограничений приведет к усилению инфляции в США более чем до 2%, однако "когда временные последствия этого фактора сойдут на нет, инфляционное давление ослабнет". Уже после апрельского заседания были опубликованы статданные, показавшие ускорение инфляции в США до максимальных за 12 лет 4,2%, при более слабом, чем ожидалось, росте занятости.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики, при этом рынки Японии и Австралии выросли. Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,21%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%. Народный банк Китая сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам тринадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после пандемийного кризиса. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65% годовых. Эксперты также не ожидали изменения ставок. Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК снизился на 0,35%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,2%.

Цены на нефть растут в четверг утром после падения днем ранее до минимумов более чем за три недели (с 27 апреля) на данных о росте запасов топлива в США. Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составили $66,96 за баррель, что на 0,45% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 3% - до $66,66 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи в четверг составила $63,74 за баррель, что на 0,6% превышает итоговое значение предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов упала на 3,3% - до $63,36 за баррель.

Волнение на рынке нефти усиливается на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в некоторых районах Азии и росте слухов о возрождении ядерной сделки с Ираном. Кроме того, согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 мая, выросли на 1,32 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2,9 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на этой неделе на 100 тыс. баррелей. Запасы бензина в Штатах уменьшились на 1,96 млн баррелей, дистиллятов - на 2,32 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 600 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже лишь немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 8,794 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,002 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 мая снизился всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,97 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 720,52 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Транснефть-001P-10" (+0,58%), "Роснефть-07" (+0,19%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,09%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,42%), "АФК Система-001Р-07" (-0,33%) и "ГТЛК-001Р-09" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ЛК "Европлан" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,8% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,03% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 19 мая. Выпуск вызвал заметный интерес со стороны инвесторов: спрос превысил первоначальное предложение, благодаря чему объем выпуска был увеличен с "не менее 7 млрд рублей" до 10 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплат с 5-го по 12-й купоны будет погашено по 12,5% от номинала. Купоны квартальные. Ожидаемая дюрация выпуска - около двух лет. Техразмещение запланировано на 21 мая. Облигации будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 50 млрд рублей.

Совкомбанк установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 6,6% годовых. Совкомбанк завершил размещение 10-летнего выпуска с 2-летней офертой объемом 10 млрд рублей в мае 2019 года. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 9% годовых, купоны квартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 1 июня, агентом по приобретению банк выступит самостоятельно.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 20-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 11% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 20 апреля 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.