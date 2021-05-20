Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг, скорее всего, повышением на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, повышением в пределах 0,1-0,4%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3640-3650 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3620, 3600 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3670, 3690 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет коррекционное утреннее повышение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он может на некоторое время стабилизироваться около уровня открытия", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Среди многочисленных иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость для локального рынка акций, по его мнению, будут иметь еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК).

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