Индекс Мосбиржи вряд ли выйдет из диапазона 3600-3710п в ближайшие дни - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи вряд ли выйдет за границы диапазона 3600-3710 пунктов в ближайшие дни, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Американский рынок акций отыграл существенную часть дневных потерь, слабо плюсуют американские фьючерсы и в четверг утром, подрастают цены на нефть и металлы, констатирует Антонов. Таким образом, указывает он, складываются хорошие предпосылки для выкупа части просадки среды и российскими инвесторами.

"Спекулятивно в четверг интересен "Сбербанк", который в среду в моменте терял 3%. Акции банка развернулись от поддержки 294 рубля и при улучшении внешнего фона вполне могут завершить день уверенно выше отметки 300 рублей. Сбербанку также пора бы всерьез начать закрывать дивидендный "гэп", что ранее он делал очень быстро", - пишет Антонов.

Также эксперт инвесткомпании по-прежнему рекомендует аккуратно наращивать "лонги" по акциям золотодобытчиков - сейчас это самый перспективный и безопасный сектор, уверен он.

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