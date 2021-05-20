Brent - $66,88 за баррель

Американские фондовые индексы снизились в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в четверг.

Американские фондовые индексы снизились в среду, завершив в минусе третью сессию подряд, однако к закрытию рынка существенно сократили падение, отмечавшееся ранее в ходе торгов.

Протокол апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), обнародованный ближе к закрытию рынка, показал, что некоторые из руководителей Федрезерва отмечали необходимость обсуждения возможности сокращения стимулов в случае дальнейшего улучшения ситуации в американской экономике.

"Несколько участников заседания отметили, что, если экономика США продолжит быстро двигаться к целям, поставленным Федрезервом, будет необходимо в какой-то момент на предстоящих заседаниях начать обсуждение плана корректировки объемов выкупа активов", - говорится в протоколе.

Ожидания, связанные с тем, что американский ЦБ будет сохранять очень мягкую денежно-кредитную политику в течение долгого времени, поддерживали фондовые рынки. Однако поскольку инфляция в США существенно усилилась за последнее время, экономисты задаются вопросом о том, не заставит ли это Федрезерв начать ужесточение политики раньше, чем ожидалось.

В ходе апрельского заседания руководители американского ЦБ отмечали, что рост спроса на фоне снятия карантинных ограничений приведет к усилению инфляции в США более чем до 2%, однако "когда временные последствия этого фактора сойдут на нет, инфляционное давление ослабнет".

Уже после апрельского заседания были опубликованы статданные, показавшие ускорение инфляции в США до максимальных за 12 лет 4,2%, при более слабом, чем ожидалось, росте занятости.

"Боюсь, что ФРС слишком спокойно относится к инфляции, поскольку она может выйти из-под контроля очень быстро и стать опасной", - отмечает аналитик Amundi US Джон Кэри.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в среду, что в случае благоприятного развития эпидемиологической ситуации в США, ФРС сможет начать обсуждение корректировки денежно-кредитной политики.

"Я не думаю, что мы уже подошли к этому моменту, но, кажется, мы приближаемся к нему", - цитирует Балларда MarketWatch.

Другой представитель Федрезерва - глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик - заявил в интервью агентству Bloomberg, что он открыт для "любого сценария" развития ситуации в экономике в период ее восстановления после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Акции Target Corp. (SPB: TGT), владеющей второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, подорожали на 6,1% по итогам торгов в среду благодаря сильной отчетности компании за первый финквартал.

Стоимость бумаг Lowe's Cos. (SPB: LOW) опустилась на 1,1% несмотря на то, что квартальные показатели компании превзошли ожидания рынка.

Цена акций Advanced Micro Devices (SPB: AMD) поднялась на 2,4% после того, как чипмейкер объявил о запуске программы обратного выкупа акций на сумму $4 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду опустился на 164,62 пункта (0,48%) и составил 33896,04 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 12,15 пункта (0,29%) - до 4115,68 пункта.

Nasdaq Composite потерял 3,9 пункта (0,03%) и составил 13299,74 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики, при этом рынки Японии и Австралии растут.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:31 МСК увеличился на 0,5%.

Экспорт из страны в апреле подскочил на максимальную величину за последние десять лет на фоне постепенного восстановления глобальной торговли после шока, вызванного пандемией COVID-19.

Объем экспорта увеличился на 38% относительно апреля прошлого года и достиг 7,181 трлн иен, свидетельствуют данные министерства финансов страны. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 30,9% после его повышения на 16,1% в марте.

Импорт в апреле повысился на 12,8% и составил 6,925 трлн иен - максимум за 27 месяцев. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 8,8%, свидетельствуют данные Trading Economics. В марте показатель вырос на 5,8%.

Профицит торгового баланса Японии в апреле составил 255,3 млрд иен по сравнению с дефицитом в размере 936,9 млрд иен за тот же месяц прошлого года. Средний прогноз экспертов равнялся 140 млрд иен.

В число лидеров роста котировок входят акции производителя чипов Advantest (+3,5%), Yamaha Motor (+3,4%), Sharp (+3,2%), Mazda Motor (+2,9%).

Стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group повысилась на 0,2%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,7%.

Между тем дешевеют бумаги сталелитейных компаний, включая JFE Holdings (-5,8%) и Nippon Steel (-5,1%).

Также снизилась рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,1% и автомобильной Toyota Motor - на 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%.

Народный банк Китая сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам тринадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после пандемийного кризиса. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%. Эксперты также не ожидали изменения ставок, свидетельствуют данные Trading Economics.

Наиболее значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг нефтяных компаний PetroChina (-5,2%), CNOOC (-3,9%) и Sinopec (-3,5%), фармацевтической Sino Biopharmaceutical (-4%), крупнейшего в стране производителя молочной продукции China Mengniu Dairy Co. (-3,7%).

Цена акций онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. опустилась на 2,8%.

При этом растет капитализация автопроизводителя Geely (+4,9%), интернет-компании Meituan (+4,8%), выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (+2,1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК снизился на 0,35%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,2%.

Между тем капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 1,2% и 0,6% соответственно.

Безработица в Австралии в апреле упала до 5,5% по сравнению с 5,6% месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не ожидали изменения. Это минимальный уровень показателя за год.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в четверг после падения днем ранее до минимумов более чем за три недели (с 27 апреля) на данных о росте запасов топлива в США.

Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК составляют $66,88 за баррель, что на $0,22 (0,33%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 3% - до $66,66 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в четверг составляла $63,61 за баррель, что на $0,25 (0,39%) превышает итоговое значение предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов упала на 3,3% - до $63,36 за баррель.

Волнение на рынке нефти усиливается на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в некоторых районах Азии и росте слухов о возрождении ядерной сделки с Ираном, отмечает главный экономист Julius Baer Норберт Рюкер. "Вероятное восстановление экспорта иранской нефти частично обосновывает наш взгляд о циклическом, а не структурном подъеме на рынке нефти", - отметил он.

По его мнению, ключевыми факторами остаются рост активности в сфере досуга в западных странах и усиление спроса на нефть, которые пока перевешивают негативный эффект новых ограничительных мер ввиду COVID-19 в Азии.

"По нашим оценкам, ближе к середине года цены на нефть продвинутся далеко за пределы отметки в $70 за баррель", - говорится в пресс-релизе банка.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 мая, выросли на 1,32 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2,9 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на этой неделе на 100 тыс. баррелей.

Запасы бензина в Штатах уменьшились на 1,96 млн баррелей, дистиллятов - на 2,32 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 600 тыс. баррелей.