Изменения рубля к доллару и евро на старте торгов четверга незначительные на фоне противоречивых внешних факторов

Москва. 20 мая. Изменения доллара США и евро в начале торгов "Московской биржи" в четверг незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых внешних факторов, а также отсутствия каких-либо прорывов по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,82-73,94 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,85 руб./$1 (+6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 89,8175 руб./EUR1 (-13,25 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,66 коп. к уровню закрытия 19 мая, до 81,04 рубля.

Доллар при этом оказался на 17,22 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 28,31 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 20 мая связаны, прежде всего, с противоречивыми сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, на фоне усилившихся в последнее время опасений возможного скорого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками для сдерживания инфляционных процессов. Кроме того, боковой динамике способствует и отсутствие каких-либо прорывов по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $66,73 за баррель, что всего на 0,11% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $63,53 за баррель, что на 0,27% выше закрытия рынка 19 мая. Накануне оба контракта снизились в цене в среднем на 3%.

При этом фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в четверг утром незначительные изменения, в частности японский Nikkei 225 прибавляет всего 0,03%, а китайский CSI 300 подрастает на 0,04% по отношению к закрытию предыдущего дня. В свою очередь фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 20 мая утром 0,07% после умеренного снижения в среду.

Американские фондовые индексы снизились в среду, завершив в минусе третью сессию подряд, однако к закрытию рынка существенно сократили падение, отмечавшееся ранее в ходе торгов. Протокол апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), обнародованный ближе к закрытию рынка, показал, что некоторые из руководителей Федрезерва отмечали необходимость обсуждения возможности сокращения стимулов в случае дальнейшего улучшения ситуации в американской экономике. "Несколько участников заседания отметили, что, если экономика США продолжит быстро двигаться к целям, поставленным Федрезервом, будет необходимо в какой-то момент на предстоящих заседаниях начать обсуждение плана корректировки объемов выкупа активов", - говорится в протоколе.

Ожидания, связанные с тем, что американский ЦБ будет сохранять очень мягкую денежно-кредитную политику в течение долгого времени, поддерживали фондовые рынки. Однако поскольку инфляция в США существенно усилилась за последнее время, экономисты задаются вопросом о том, не заставит ли это Федрезерв начать ужесточение политики раньше, чем ожидалось. В ходе апрельского заседания руководители американского ЦБ отмечали, что рост спроса на фоне снятия карантинных ограничений приведет к усилению инфляции в США более чем до 2%, однако "когда временные последствия этого фактора сойдут на нет, инфляционное давление ослабнет". Уже после апрельского заседания были опубликованы статданные, показавшие ускорение инфляции в США до максимальных за 12 лет 4,2%, при более слабом, чем ожидалось, росте занятости.