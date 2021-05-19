Рубль вечером стабилен к доллару и евро в ожидании новостей о подготовке встречи Путина и Байдена

Москва. 19 мая. Доллар продолжает лишь слегка подрастать, евро, напротив, незначительно слабеет на "Московской бирже" в среду вечером; несмотря на обвалившуюся из-за роста запасов в США нефть, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новостей о подготовке саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, в том числе, о ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств обеих стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена позднее в среду.

Курс доллара США составил 73,72 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,05 руб./EUR1, подешевев на 7,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,3 копейки - до 81,07 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует отсутствие динамики к доллару и евро на вечерних торгах, так как инвесторы находятся в ожидании информации относительно возможного улучшения геополитической ситуации вокруг России. Переговоры главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Блинкена состоятся в среду вечером, сообщил "Интерфаксу" источник в российской делегации.

"Министр завершил программу в Душанбе и вылетает в Рейкьявик, где сегодня вечером состоится рабочий ужин глав МИД стран - членов Арктического совета и переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном", - сказал собеседник агентства.

Помимо этого, инвесторы ждут публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который может прояснить отношение регулятора к инфляционному давлению и дать сигналы о сроках начала сворачивания стимулирующих мер.

Федрезерв опубликует протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 27-28 апреля в 21:00 МСК.

Ожидания, связанные с тем, что американский ЦБ будет сохранять очень мягкую денежно-кредитную политику в течение долгого времени, поддерживали рисковые активы. Однако поскольку инфляция в США существенно усилилась за последнее время, экономисты задаются вопросом о том, не заставит ли это Федрезерв начать ужесточение политики раньше, чем ожидалось, пишет Dow Jones.

Опасения скорого сворачивания стимулов американским ЦБ способствуют сокращению глобального аппетита к риску, несмотря на заявления руководителей ФРС о том, что экономика США далека от полного восстановления после кризиса, вызванного пандемией, и по-прежнему нуждается в масштабных стимулах.

Тем временем, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ранее в среду, что окончательному согласию РФ на проведение совместной встречи президента Владимира Путина с президентом США Джо Байденом мешает незавершенность анализа о соответствии заявлений американской стороны ее действиям.

Он добавил, что в ближайшее время договоренности по проведению встречи президентов все же могут быть достигнуты и МИД сообщит о них. "Я думаю, что в ближайшее время мы эти размышления закончим, и наверно какие-то договоренности будут достигнуты", - сказал Рябков.

Между тем, как сообщили западные СМИ, в госдепартаменте США планируют в течение среды передать в Конгресс плановый отчет по санкциям против проекта "Северный поток 2". В отчете, по данным Politico и других американских СМИ, будет фигурировать положение о том, что администрация США на данный момент не будет распространять санкции на компанию-оператора Nord Stream 2 AG и ее руководителя Матиаса Варнига. Госдеп обоснует решение не распространять на данном этапе санкционный режим на эту компанию защитой национальных интересов США.

Накануне портал Axios со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника сообщил, что США решили пока не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG. "Администрация Байдена отложит санкции против компании и ее исполнительного директора, курирующих прокладку российского газопровода "Северный поток 2" в Германию, сообщают два источника, проинформированных об этом решении", - говорилось в публикации.

В соответствии с действующими законами администрация США в мае 2021 года должна представить Конгрессу очередной отчет о мерах против "Северного потока 2". Эти отчеты следует направлять в Конгресс каждые три месяца.

Никаких официальных подтверждений информации о планах США не вводить санкции в отношении управляющего директора компании Nord Stream 2 AG Матиаса Варнига нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"...Факт появления именно таких публикаций сам по себе достаточно позитивный. Это гораздо лучше, чем писать информацию о том, что будут новые санкции", - добавил он. При этом пресс-секретарь отметил, что принятие такого решения "было бы позитивным сигналом".

Возможный отказ США от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG стал бы шагом к нормализации двусторонних отношений, также подчеркнул Рябков. "Видели только сообщения СМИ. Мы не обсуждаем эту тему с американцами по двусторонней линии. Мы считаем все американские санкции, применяемые против нас, незаконными", - сказал он.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, в среду определенный позитив для рубля связан с сообщениями о том, что США снимут санкции с оператора "Северного потока 2", оставив ограничения против строительных судов. "Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президенты РФ и США встретятся в ближайшие недели. А сегодня рынок будет следить за результатами встречи глав МИД двух стран в Исландии - очередные заявления Блинкена о стремлении к стабилизации отношений внушают надежды на продуктивный характер встречи. По результатам встречи рубль может укрепиться, но курс пары "доллар-рубль" вряд ли опустится значительно ниже 73,5 руб./$1", - говорит Кадулин.

"Вопреки глобальному бегству от риска рубль демонстрировал в среду завидную устойчивость. (. . .) Демонстрировать стабильность на фоне общего бегства от риска на глобальных площадках рублю, по всей видимости, помогали подготовка экспортеров к основным налоговым платежам и ослабление геополитических рисков. Последнему фактору, в частности, способствовали новости о вероятном отказе американской администрации вводить санкции против оператора "Северного потока 2", а также сообщения представителей ЦБ РФ об отсутствии рисков отключения России от системы SWIFT. Тем не менее, позиции доллара дешевле 74 рублей выглядят по-прежнему привлекательными для покупки с учетом скорого окончания налогового периода и предстоящего летнего периода дивидендных выплат, в рамках которого будет происходить конвертация рублевых средств в валюту для владельцев депозитарных расписок", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть усилили падение в среду после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего неожиданный рост запасов нефти в стране.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК упала на 3,29% - до $66,45 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на 3,68% - до $63,08 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 мая, выросли на 1,32 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2,9 млн баррелей.

Давление на нефтяной рынок в среду также оказывают растущие опасения наращивания добычи Ираном, учитывая позитивные новости о ходе переговоров по возвращению США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе.

Возвращение к СВПД может привести к наращиваю добычи нефти в Иране до примерно 3,9 млн баррелей в сутки в следующем году, считают аналитики, на которых ссылается S&P Global Platts.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 мая на 2,14 копейки, до 73,6778 руб./$1, и увеличил курс евро на 19,49 копейки, до 90,1006 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду всего на 0,45 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,7162 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 0,94 копейки и составил 73,733 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 936,452 млн, из которых $547,499 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 388,953 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 6,47 копейки, до 90,0661 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 7,32 копейки и составил 90,0909 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR575,357 млн, из которых EUR173,982 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR401,375 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов лишь немного изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 5,08% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 5,26% годовых, ставка на срок 3 месяца, напротив, подросла на 1 б.п. - до 5,71% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 5,8% годовых.