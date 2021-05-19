Цены евробондов РФ в среду снизились на фоне охлаждения "аппетита к риску" на мировых рынках

Москва. 19 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно снизились на фоне падения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам, в том числе к нефтяным фьючерсным контрактам. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не продемонстрировали яркой динамики в ожидании публикации протокола апрельского заседания ФРС США, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 12 базисных пунктов по отношению к закрытию вторника и составила 115,31% от номинала, что соответствует доходности 1,82% годовых (рост на 3,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день всего на 0,6 базисного пункта и составила 100,96% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,025% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 3,5 пункта, составив 179,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 25 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 130,63% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 3,82% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 31 базисный пункт, опустившись до 125,79% от номинала (доходность выросла почти на 2 пункта и составила 3,82% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 2,5 пункта, до 113,26% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта, до 1,96% годовых), с погашением в 2023 году - на 5 базисных пунктов, до 108,92% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта, до 0,975% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 33 базисных пункта, подешевев до 123,23% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 3,83% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в стоимости на 7 базисных пунктов, до 111,13% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 2,28% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации снизились в цене вместе с большинством долговых бумаг развивающихся стран. Доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла за день на 2 базисных пункта, до 2,67% годовых. Основным негативным фактором выступает снижение склонности к риску на глобальных рынках. На первый план вышли опасения относительно того, что наметившееся в США и других странах ускорение инфляции может вынудить ФРС и другие мировые центробанки начать ужесточение денежно-кредитной политики в более ранние сроки, нежели это прогнозировалось еще пару месяцев назад. Дополнительное давление на отечественные еврооблигации сегодня также оказали заметно упавшие мировые цены на нефть. Соответственно, эти два негативных фактора и предопредели в среду тенденцию к снижению котировок российских долговых бумаг", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.