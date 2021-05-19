Позиции доллара дешевле 74 руб./$1 по-прежнему привлекательны для покупки - "Велес Капитал"

Позиции доллара дешевле 74 руб./$1 выглядят по-прежнему привлекательными для покупки с учетом скорого окончания налогового периода и предстоящего летнего периода дивидендных выплат, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Вопреки глобальному бегству от риска рубль демонстрировал в среду завидную устойчивость, - отмечает эксперт. - Еще в утренние часы пара доллар/рубль предприняла попытку приблизиться к уровню 73,5 руб./$1, однако затем российская валюта скорректировалась в район отметки 73,9 руб./$1. После этого пара обосновалась в диапазоне 73,65-73,8 руб./$1, где преимущественно и находилась до окончания рабочего дня".

Формально рубль снижался к доллару, однако фактические потери российской валюты были минимальны по сравнению с аналогами на EM и большинством торговых индексов в среду, подчеркивает Кравченко. Так, например, если российская валюта теряла к вечеру менее 0,1%, то снижение валют Турции, Бразилии, ЮАР, Индии составляло порядка 0,2-0,6%. Не доставляло рублю особых хлопот и падение цен на нефть, терявших к вечеру более 4% по марке Brent. ОФЗ при этом также демонстрировали завидную стабильность, в частности, доходности десятилетних бумаг прочно закрепились в районе 7,15% годовых и почти не двигались с места.

"Демонстрировать стабильность на фоне общего бегства от риска на глобальных площадках рублю, по всей видимости, помогали подготовка экспортеров к основным налоговым платежам и ослабление геополитических рисков, - считает эксперт "Велес Капитала". - Последнему фактору, в частности, способствовали новости о вероятном отказе американской администрации вводить санкции против оператора "Северный поток 2", а также сообщения представителей ЦБ РФ об отсутствии рисков отключения России от системы SWIFT. Тем не менее, позиции доллара дешевле 74 руб./$1 выглядят по-прежнему привлекательными для покупки с учетом скорого окончания налогового периода и предстоящего летнего периода дивидендных выплат, в рамках которого будет происходить конвертация рублевых средств в валюту для владельцев депозитарных расписок".

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