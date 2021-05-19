Акции Магнита более перспективны для покупки, чем бумаги Ленты - "Открытие Брокер"

Акции "Магнита" более перспективны для покупки, чем бумаги "Ленты" на горизонте года, считает главный аналитик "Открытие Брокер" по российскому рынку Алексей Павлов.

"Подъем депозитарных расписок "Ленты" в среду связан с новостью о покупке ритейлером сети супермаркетов Billa. На наш взгляд, такая динамика излишне эмоциональна и не имеет фундаментальных оснований. Вполне вероятно, что бумаги в скором времени скорректируются вниз, как это случилось с акциями "Магнита". Существенного потенциала роста бумаг "Ленты" на годовом горизонте мы не наблюдаем. Акции "Магнита" представляются более интересным вложением, к тому же они предлагают инвесторам дивидендную доходность, близкую к двузначной", - указывает аналитик.

Эксперт напоминает, во вторник стало известно, что "Магнит" покупает бизнес другого продовольственного ритейлера - "Дикси" - за 92,4 млрд рублей. "Магнит" предупредил, что покупка не повлияет на дивиденды, отмечает Павлов.

Совет директоров "Ленты" в марте рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года, обращает внимание эксперт "Открытие Брокер". Вопрос о распределении прибыли и убытков по итогам 2020 года будет рассматриваться 10 июня на годовом собрании акционеров.

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