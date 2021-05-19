"Финам" рекомендует держать акции Exxon Mobil с прогнозной ценой $67,6 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 8,7% от текущего уровня (14,3% с учетом дивидендов), говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитик Сергей Кауфман указывает на следующие позитивные для покупки бумаги факторы:

- Exxon Mobil повышает дивиденды уже 37 лет и является "дивидендным аристократом". Дивидендная доходность в следующие 12 месяцев ожидается на уровне 5,6%.

- Компания проводит оптимизацию операционных расходов, которая вместе с реализацией новых проектов должна принести в 2025 году $8-11 млрд дополнительного операционного денежного потока относительно прогноза компании на 2021 год.

- Около 90% новых проектов окупаются при стоимости нефти менее $35 за баррель, что делает компанию конкурентоспособной даже в случае снижения цен на нефть.

При этом Кауфман отмечает, что с момента изобретения вакцины от коронавируса в ноябре 2020 года акции Exxon Mobil выросли уже на 90%, что ограничивает дальнейший подъем.

Обращает внимание эксперт "Финама" и на возможные риски:

- Давление ESG-инвесторов и регуляторов может вынудить Exxon Mobil тратить больше средств на снижение выбросов парниковых газов и прочие "зеленые" инициативы.

- Отсутствие возможностей для значительного роста добычи ограничивает потенциальный рост при условии стабильности цен на нефть.

Exxon Mobil - крупнейшая в США и вторая в мире нефтегазовая компания по капитализации. Exxon имеет диверсифицированный портфель активов в сегментах добычи и переработки нефти и природного газа, нефтехимии и производстве СПГ.

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