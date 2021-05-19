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19 мая 2021 года 15:50

Рубль днем слабо меняется к доллару и евро в ожидании новостей о подготовке встречи Путина и Байдена

Москва. 19 мая. Доллар слегка подрастает, евро, напротив, немного слабеет на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ожидании новостей о подготовке саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, в том числе, в ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств обеих стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в среду вечером.

Курс доллара США составил 73,74 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90 руб./EUR1, подешевев на 13 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,7 копейки - до 81,06 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 мая на 2,14 копейки, до 73,6778 руб./$1, и увеличил курс евро на 19,49 копейки, до 90,1006 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительную разнонаправленную динамику к доллару и евро на дневных торгах, так как инвесторы находятся в ожидании информации относительно возможного улучшения геополитической ситуации вокруг России. Помимо этого, инвесторы ждут публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который может прояснить отношение регулятора к инфляционному давлению и дать сигналы о сроках начала сворачивания стимулирующих мер.

В среду вечером состоятся переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, на которой, в том числе, будет обсуждаться тема саммита. При этом, как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, окончательному согласию РФ на проведение совместной встречи президентов мешает незавершенность анализа о соответствии заявлении американской стороны ее действиям.

"Нам мешает, строго говоря, незавершенность нашего анализа того, как заявления США соответствуют их практическим действиям. Это единственная помеха", - сказал в среду Рябков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он добавил, что в ближайшее время договоренности по проведению встречи президентов все же могут быть достигнуты и МИД сообщит о них. "Я думаю, что в ближайшее время мы эти размышления закончим, и наверно какие-то договоренности будут достигнуты", - сказал Рябков.

Тем временем, как сообщают западные СМИ, в госдепартаменте США планируют в течение среды передать в Конгресс плановый отчет по санкциям против проекта "Северный поток 2". В отчете, по данным Politico и других американских СМИ, будет фигурировать положение о том, что администрация США на данный момент не будет распространять санкции на компанию-оператора Nord Stream 2 AG и ее руководителя Матиаса Варнига. Госдеп обоснует решение не распространять на данном этапе санкционный режим на эту компанию защитой национальных интересов США.

Накануне портал Axios со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника сообщил, что США решили пока не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG. "Администрация Байдена отложит санкции против компании и ее исполнительного директора, курирующих прокладку российского газопровода "Северный поток 2" в Германию, сообщают два источника, проинформированных об этом решении", - говорилось в публикации.

В соответствии с действующими законами администрация США в мае 2021 года должна представить Конгрессу очередной отчет о мерах против "Северного потока 2". Эти отчеты следует направлять в Конгресс каждые три месяца.

Никаких официальных подтверждений информации о планах США не вводить санкции в отношении управляющего директора компании Nord Stream 2 AG Матиаса Варнига нет, в свою очередь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это обезличенный материал. Пока рано говорить о каких-то официальных планах. По крайней мере, мы не имеем никаких официальных подтверждений на этот счет", - сказал Песков в среду журналистам, комментируя публикацию американских СМИ.

"Хотя сам факт появления именно таких публикаций сам по себе достаточно позитивный. Это гораздо лучше, чем писать информацию о том, что будут новые санкции", - добавил пресс-секретарь. При этом Песков отметил, что принятие такого решения "было бы позитивным сигналом".

"В центре внимания в среду будет протокол апрельского заседания Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке. Эта публикация, вероятно, подтвердит, что Федрезерв по-прежнему намерен придерживаться ультрамягкой денежно-кредитной политики, поэтому рассчитывать на глобальное укрепление доллара пока не стоит. Рубль, скорее всего, большую часть дня удержится вблизи текущих уровней, однако ближе к вечеру мы, возможно, увидим существенное укрепление российской валюты. Ее курс может приблизиться к 73,3 руб./$1, если Сергей Лавров и Энтони Блинкен договорятся о встрече президентов России и США", - подчеркивают аналитики SberCIB Investment Research.

"...Геополитические риски продолжили снижаться после того как Вашингтон отложил санкции против "Северного потока 2". Теоретически этот жест укрепляет надежду на то, что в следующем месяце встреча Путина и Байдена все же состоится. В краткосрочной перспективе торговля рублем обещает быть малоактивной в силу осторожности игроков на ожиданиях публикации протокола заседания ФРС, который выйдет уже после закрытия российских площадок, а значит, пара "доллар-рубль" будет реагировать на содержание и тон документа уже в четверг. Голубиный посыл способен усилить давление на "американца" и тем самым подтолкнуть нашу валюту к новым локальным максимумам. "Евро-рубль", вероятно, пока продолжит тестировать отметку 90 руб./EUR1", полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Цены на нефть эталонных марок заметно снижаются в ходе торгов в среду. Давление на рынок оказывают сообщения о прогрессе в переговорах по иранской ядерной программе, ожидания данных о запасах энергоносителей в США и опасения из-за эпидемиологической ситуации в Азии.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 2,08% - до $67,28 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 2,15% - до $64,09 за баррель.

Во вторник постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов заявил, что участники переговоров в Вене по возвращению США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе достигли существенного прогресса и 19 мая ожидается важное объявление по этому вопросу.

Возвращение к СВПД может привести к наращиваю добычи нефти в Иране до примерно 3,9 млн баррелей в сутки (б/с) в следующем году, считают аналитики, на которых ссылается S&P Global Platts.

Иран уже начал увеличивать добычу. В апреле она выросла на 130 тыс. б/с по сравнению с мартом и достигла 2,43 млн б/с. Это максимальный уровень с мая 2019 года. Иранская нефть главным образом идет на экспорт в Китай.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю будет обнародован министерством энергетики в среду в 17:30 МСК. Аналитики S&P Global Platts ожидают, что официальные данные покажут сокращение нефтяных запасов на 2,9 млн баррелей.

В то время как ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом сокращается в Индии, Сингапур, Таиланд, Малайзия, а также Япония и Тайвань продолжают фиксировать высокую заболеваемость. Эти страны продлили или вновь ввели ограничения на передвижения, чтобы сдержать распространение вируса.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов лишь немного изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 5,08% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 5,26% годовых, ставка на срок 3 месяца, напротив, подросла на 1 б.п. - до 5,71% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 5,8% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Рубль вечером стабилен к доллару и евро в ожидании новостей о подготовке встречи Путина и Байдена
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