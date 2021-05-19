Потенциал роста цены акций Газпрома на горизонте года составляет 63% - Sber CIB

Аналитики Sber CIB повысили прогнозную цену акций "Газпрома" до 415 рублей с 390 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Потенциал роста котировок на горизонте 12 месяцев составляет 63%.

Дивиденды компании за 2021 год, по мнению экспертов Sber CIB, должны увеличиться втрое - до 35 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 14%.

Cпрос на газовом рынке сейчас опережает предложение, из-за чего цены на этот вид топлива возвращаются к своим фундаментальным уровням гораздо быстрее, отмечают аналитики инвестбанка.

Спотовые цены в Европе достигли $350 за тысячу кубометров. При этом если в начале текущего года тысяча кубометров в форвардных контрактах на 2022-2024 гг. стоила $200, то сейчас она достигла уже $250 - этот уровень, по мнению экспертов Sber CIB, справедлив.

Тем временем объём газа в хранилищах EС и Украины находится на исторических минимумах, констатируют в инвестбанке.

"Газпром", на взгляд аналитиков, больше всех выиграет от этой ситуации, так как у компании много свободных мощностей, которые она может сейчас быстро задействовать.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.