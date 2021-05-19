"Финам" рекомендует покупать акции Amazon с прогнозной ценой $3851

"Финам" рекомендует покупать акции Amazon.com Inc. с прогнозной ценой $3851 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20,72% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитик Артемий Шамшуков указывает на следующие позитивные для покупки бумаги факторы:

- Безусловный лидер индустрии электронной коммерции не перестает показывать высокие темпы роста, постоянно развиваясь и совершенствуясь.

- Amazon - это не только онлайн-магазин. Другие сегменты бизнеса начинают играть все более весомую роль. Высокая маржинальность и лидерство в своих индустриях отличают дочерние компании Amazon.

- Ближайшее будущее компании оценивается оптимистично, возможен рост чистой прибыли в размере 30-33% ежегодно в течение следующих трех лет.

- Отрицательный чистый долг, а также высокий кредитный рейтинг позволяют говорить о безопасности компании.

При этом Шамушков отмечает, что зависимость от изменений в Трудовом кодексе, давление со стороны "зеленых", а также потенциальная утечка данных - основные риски, связанные с компанией.

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