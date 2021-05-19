Рост котировок нефти выше $70/барр. пока маловероятен - Банк "Открытие"

Рост котировок нефти марки Brent выше $70 за баррель маловероятен в ближайшее время, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Котировки нефти марки Brent останутся в коридоре $65-70 за баррель: снижение темпов распространения коронавируса в США и странах Европы дает основания для роста ожиданий оживления мобильности, однако вряд ли этот верхний порог будет преодолен. Страны ОПЕК+ обладают достаточными свободными мощностями добычи и в целом заинтересованы скорее в наращивании добычи, нежели в росте цен, который может привести к возобновлению роста добычи сланцевой нефти в США", - отмечает Петроневич в своем комментарии.

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