ПСБ рекомендует покупать акции Совкомфлота с прогнозной ценой 127 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Совкомфлота" с прогнозной ценой на уровне 127 рублей за штуку, говорится в комментарии.

"Оцениваем финансовую отчетность Совкомфлота" за первый квартал 2021 года нейтрально, учитывая неблагоприятный внешний фон на рынке танкерного фрахта. Реализации арктических нефтегазовых проектов и наращивание объемов перевозки по Севморпути улучшит финансовый и операционный профиль компании в среднесрочной перспективе. Также отмечаем недооцененность акций по сравнению с мировыми конкурентами (в среднем на 25-30%). Рекомендуем "покупать" бумаги, целевая цена - 127 рублей за акцию", - пишет эксперт Владимир Соловьев в комментарии ПСБ.

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