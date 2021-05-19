Котировки нефти поднимутся сильно выше $70/барр. к середине 2021г - Julius Baer

Котировки нефти марки Brent продвинутся сильно выше отметки в $70 за баррель примерно к середине текущего года, считает главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

"Волнение на рынке нефти усиливается на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в некоторых районах Азии и росте слухов о возрождении ядерной сделки с Ираном. Вероятное восстановление экспорта иранской нефти частично обосновывает наш взгляд о циклическом, а не структурном подъеме на рынке нефти, - пишет эксперт в своем комментарии. - Ключевыми факторами остаются рост активности в сфере досуга в западных странах и усиление спроса на нефть, которые пока перевешивают негативный эффект новых ограничительных мер против COVID-19 в Азии. По нашим оценкам, рынок нефти находится в заключительной фазе своего цикла, а пик цен будет достигнут примерно к середине года - котировки нефти марки Brent продвинутся далеко за пределы отметки в $70 за баррель".

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