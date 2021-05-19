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19 мая 2021 года 15:20
Цена бумаг Baidu будет стремиться к $230-260 на горизонте полугода - "Фридом Финанс"
Котировки бумаг Baidu Inc., вероятно, будут стремиться к $230-260 за штуку на горизонте полугода, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Котировки бумаг Baidu находятся в нисходящем тренде вместе с широким рынком Китая с конца февраля текущего года. Сейчас котировки держатся вблизи уровней предыдущего декабря практически вдвое ниже свои справедливых уровней. На горизонте ближайшего полугода бумаги Baidu будут стремиться в диапазон $230-260, что (как минимум) на 20% выше текущих значений", - отмечает аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов. Эксперт отмечает, что компания успешно отчиталась за прошедший квартал, но не сумела вызвать восторг у инвесторов. Емельянов обращает внимание, что в целом динамика бизнеса Baidu вписывается в долгосрочную цель роста от 14% до 25% ежегодно, причем по верхней планке. Основным драйвером стали облачные сервисы для бизнеса, что обусловило рост доли не рекламной выручки. Будущий рост Baidu связывает с развитием искусственного интеллекта и автопилотируемых автомобилей, что не является сюрпризом для инвесторов, отмечает аналитик. Основным разочарованием для игроков рынка могло стать то, что Baidu умолчала об успехах недавно купленного видеосервиса YY Live, предполагает Емельянов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: КИТАЙ-BAIDU-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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