Цена бумаг Baidu будет стремиться к $230-260 на горизонте полугода - "Фридом Финанс"

Котировки бумаг Baidu Inc., вероятно, будут стремиться к $230-260 за штуку на горизонте полугода, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Котировки бумаг Baidu находятся в нисходящем тренде вместе с широким рынком Китая с конца февраля текущего года. Сейчас котировки держатся вблизи уровней предыдущего декабря практически вдвое ниже свои справедливых уровней. На горизонте ближайшего полугода бумаги Baidu будут стремиться в диапазон $230-260, что (как минимум) на 20% выше текущих значений", - отмечает аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов.

Эксперт отмечает, что компания успешно отчиталась за прошедший квартал, но не сумела вызвать восторг у инвесторов.

Емельянов обращает внимание, что в целом динамика бизнеса Baidu вписывается в долгосрочную цель роста от 14% до 25% ежегодно, причем по верхней планке. Основным драйвером стали облачные сервисы для бизнеса, что обусловило рост доли не рекламной выручки. Будущий рост Baidu связывает с развитием искусственного интеллекта и автопилотируемых автомобилей, что не является сюрпризом для инвесторов, отмечает аналитик.

Основным разочарованием для игроков рынка могло стать то, что Baidu умолчала об успехах недавно купленного видеосервиса YY Live, предполагает Емельянов.

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