"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Roku с целью $450

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Roku Inc. с целью $450 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 38,4%, стоп-приказ: $275, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Roku является лидирующей платформой для стриминговых сервисов и основным конкурентом Amazon в данной сфере. Пандемия пошла компании на руку: по итогам IV кв. 2020г выручка к предыдущему кварталу выросла на 58%. Мы считаем, что бизнес компании обладает высоким потенциалом масштабирования", - пишут аналитики "Финама".

С технической точки зрения, актив торгуется в среднесрочном восходящем тренде. "Мы рекомендуем открывать длинные позиции. При открытии позиции на 9,75% от портфеля, риск по нему составит 1,5%. Коэффициент прибыль/риск - 2,5", - указывают эксперты инвесткомпании.

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