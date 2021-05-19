Опасения роста инфляции продолжают поддерживать котировки золота - BCS Express

Опасения роста инфляции продолжают поддерживать котировки золота, которые после преодоления уровня $1875 за унцию могут устремиться к $1920 за унцию, говорится в комментарии BCS Express.

"Тройская унция золота подорожала до максимума с февраля. Котировки золота достигли цели в районе $1865-1875/унция. Учитывая то, что тема с разгоном инфляции во многих крупных экономиках по-прежнему остается на повестке, причин для сильной коррекции золота нет. Наоборот, отмечаются повышенные риски спекулятивного роста котировок. В частности, при преодолении уровня $1875 далее цели смесятся к $1920. В этой ситуации наиболее интересными, на мой взгляд, выступают акции Полиметалла и Петропавловска", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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