Газпромбанк сохраняет рекомендацию "лучше рынка" для акций Мосэнерго

Аналитики Газпромбанка сохраняют рекомендацию "лучше рынка" для акций "Мосэнерго", говорится в комментарии инвестбанка.

Эксперт Газпромбанка Игорь Гончаров в отчете "Мосэнерго" за 1К21 обратил внимание на рост консолидированной выручки за 1К21 на 30% г/г, полагая, что это во многом обусловлено увеличением выручки от продажи тепловой (+40% г/г) и электрической энергии (+28% г/г). Рост выручки от продажи тепловой энергии был обусловлен увеличением физического объема продаж на 35% г/г за счет более холодной погоды в 1К21. Выручка от реализации электрической энергии выросла в результате увеличения объема реализации электроэнергии (+12% г/г) в совокупности с повышением цены на электроэнергию на РСВ (+11% г/г).

"Существенный рост выручки и EBITDA компании был частично обусловлен слабой базой 1К20, который характеризовался относительно высокой температурой и сниженным спросом на тепловую энергию. Несмотря на это, сильная динамика финансовых и операционных показателей компании в 1К21 является позитивным фактором для инвестиционной истории "Мосэнерго". Этот фактор, в частности, поддерживает нашу рекомендацию "лучше рынка" по акциям компании", - отмечает Гончаров.

Следующим катализатором для акции, по мнению аналитика Газпромбанка, является объявление рекомендации совета директоров по дивидендам за 2020г. "Мы ожидаем, что соответствующая доходность может составить 5-6% в зависимости от того, какой показатель чистой прибыли по МСФО (номинальная или скорректированная на неденежные статьи) будет использоваться в качестве дивидендной базы", - прогнозирует эксперт.

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