Укрепление рубля значительно ниже 73,5 руб./$1 в ближайшее время маловероятно - Банк "Санкт-Петербург"

Укрепление курса рубля к доллару значительно ниже уровня 73,5 руб./$1 в ближайшее время маловероятно, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB находится около 73,75 руб./$1. Определенный позитив был связан с сообщениями о том, что США снимут санкции с оператора "Северного потока - 2", оставив ограничения против строительных судов. Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президенты РФ и США встретятся в ближайшие недели, а в среду рынок будет следить за результатами встречи глав МИД двух стран в Исландии - очередные заявления Э. Блинкена о стремлении к стабилизации отношений внушают надежды на продуктивный характер встречи. По результатам встречи рубль может укрепиться, но курс вряд ли опустится значительно ниже 73,5 руб./$1", - отмечают эксперты банка.

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