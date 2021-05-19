Снижение рынка акций РФ во главе с расписками Ozon сдерживается растущим Газпромом

Москва. 19 мая. Рынок акций РФ утром в среду проседает во главе с расписками Ozon вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent откатилась ниже $69 за баррель), при этом откат индексов сдерживается ростом бумаг "Газпрома" на новостях о намерении США отложить введение санкций против "Северного потока 2".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3677,4 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1572,07 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 6%.

Доллар стоит 73,67 рубля (-0,03 рубля).

Подешевели расписки Ozon (-6%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "Московской биржи" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,5% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,9%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%).

Давление на расписки Ozon оказали новости, что акционеры компании продают до 5,97 млн ADR компании (около 2,9%) на рынке по цене в диапазоне $49-50 за ADR, что соответствует дисконту к рыночным котировкам на закрытие вторника в размере 3,3-5,2%. Сумма сделки может составить от $292,5 млн до $298,5 млн без учета комиссий.

Выросли ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+2,1%) после известий, что ритейлер заключил соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за 215 млн евро денежными средствами. "Лента" планирует интегрировать 161 приобретенный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников "Билла Россия". Как только магазины сети будут переведены под бренд "Лента", торговая марка "Билла Россия" прекратит свое существование, говорится в сообщении "Ленты". В результате сделки "Лента" станет вторым игроком по числу супермаркетов на российском рынке ритейла.

Также подорожали акции "Газпрома" (+2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,7% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Спрос на акции "Газпрома" усилился накануне вечером после того, как американский портал Axios сообщил со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника, что Вашингтон пока что отложит введение санкций против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за сооружение газопровода "Северный поток 2", и ее руководителя Матиаса Варнига. Отмечается, что Госдеп направит обязательный доклад Конгрессу по проблеме газопровода с перечислением структур, против которых следует ввести санкции; в частности, Госдеп признает таковыми Nord Stream 2 AG и Варнига.

Тем не менее, оптимизм был омрачен заявлением госсекретаря США Энтони Блинкена в телефонном разговоре с главой МИД ФРГ Хайко Маасом о том, что США намерены и впредь противостоять попыткам Москвы подорвать коллективную безопасность трансатлантического сообщества, в том числе посредством проекта "Северный поток 2".

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, после кратковременного роста выше $70 за баррель котировки нефти Brent перешли к активному снижению. Цены упали на фоне новостей о том, что США и Иран добились значительного прогресса в переговорах по ядерной сделке. Если соглашения удастся достичь, то иранский нефтегазовый экспорт может выйти из-под санкций и добыча в стране вырастет. Потенциал увеличения добычи составляет около 1,5 млн б/с и может быть реализован в течение нескольких месяцев. В ожидании сделки Иран уже начал постепенно наращивать добычу с начала 2021 года.

Между тем, конкретики по иранскому вопросу пока нет. Если переговоры вновь зайдут в тупик, то нефтяные котировки вполне могут отыграть снижение обратно. Технический уровень поддержки для Brent расположен в районе $66,5 за баррель.

Reuters сообщает, что во вторник американские НПЗ на побережье Мексиканского залива столкнулись со сложностями из-за погодных условий. Сильные дожди, которые обрушились на побережье Восточного Техаса и Луизианы, вынуждают предприятия к приостановкам в работе. В регионе сосредоточено около половины всех нефтеперерабатывающих мощностей США, поэтому ливни могут привести к искажению данных в еженедельной отраслевой статистике от EIA на следующей неделе.

По мнению главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, легкая коррекция по российским акциям выглядит вполне логичной.

Для "Газпрома" позитив вызван сообщением, что американские власти не будут применять санкции к участникам "Северного потока 2". Это вызвало не только взлет акций "Газпрома", но и оказало общее позитивное влияние на рынок, породив надежды, что Штаты стремятся наладить отношения с Россией.

Среди других значимых событий стоит отметить сообщение о намерении "Магнита" купить сеть "Дикси". Эту новость в целом можно расценить как негативную, поскольку уход с рынка крупного игрока лишь увеличит монополизацию в ритейле и приведет к повышению розничных цен. Однако для "Магнита" все хорошо: ритейлер за справедливую стоимость получит близкую по формату сеть, для модернизации которой не понадобятся огромные затраты.

Акции ВТБ, которые ранее упали на слухах о возможной допэмиссии, получили более реальную почву для снижения: банк "Траст" объявил о продаже около 9,1% капитала ВТБ. По-прежнему рекомендуется торговать акциями второго по величине российского банка лишь спекулятивно.

В целом у индекса МосБиржи потенциал технического роста есть, сопротивление проходит в районе 3720 пунктов. Но реализовать эту возможность пока затруднительно из-за ухудшающегося внешнего фона. Нефть Brent проколола накануне рубеж $70 за баррель, но затем откатилась в район $68 за баррель. Теперь не исключен откат котировок в район $66,5-67 за баррель, но многое будет зависеть от статистики Минэнерго США по запасам. Продолжается рост золота, поэтому акции золотодобытчиков стоит держать в портфелях и увеличивать их долю при просадках, считает Антонов.

Как отмечает начальник отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елена Шишкина, оптимизм в отношении нового пакета стимулирования в США и более быстрого темпа распространения вакцин в начале мая привел к росту индекса Dow Jones. Перспектива роста сохраняется, однако нервозности рынку добавляет рост доходности гособлигаций США и периодические распродажи в технологическом секторе. На американском рынке пока царят распродажные настроения - рынок чувствует нервозность на фоне появления новых риск-факторов, таких как резкий рост инфляции и перспектива более быстрого перехода от стимулирования к сдерживанию. Кроме того, принятие "плана Байдена" забуксовало в Конгрессе. Май продолжает подтверждать звание одного из слабых месяцев года, однако позитивным моментом текущих распродаж является тот факт, что недавняя перепроданность будет ликвидирована и рост продолжится с более "здоровых" уровней.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, основным фактором давления на рисковые активы продолжают выступать инфляционные риски в США. Инвесторы опасаются, что из-за высокой инфляции американскому регулятору придется пойти на более раннее сворачивание программы выкупа активов, а также ужесточение денежно-кредитной политики. Также вызывает опасение возможный дальнейший рост доходностей американских казначейских облигаций, что сделает их более привлекательными для инвесторов и приведет к перетоку средств из рисковых активов на рынок госдолга.

Утром в среду настроения на внешних рынках остаются подавленными. Из важных событий в ходе торгов можно выделить публикацию протоколов апрельского заседания ФРС, в которых инвесторы будут искать намеки на готовность регулятора придерживаться мягкой денежно-кредитной политики в дальнейшем, что может вернуть покупки в рисковые активы. Также интерес представляют данные по инфляции в еврозоне и статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.

Индекс МосБиржи отступил от верхней границы диапазона 3600-3700 пунктов, в ходе торгов давление на российские акции может сохраниться, что поспособствует возвращению рынка в середину данного диапазона. На фоне коррекции в ценах на нефть аутсайдером может выступить нефтегазовый сектор, считает Зварич.

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,6-0,9%. Министр финансов США Джанет Йеллен вновь заявила, что Белый дом намерен повысить налоги для корпораций и для обеспеченных американцев в рамках плана инфраструктурных расходов, сообщает CNBC.

Акции роста в последнее время испытывали давление на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу последствий ускорения инфляции, отмечает CNBC. Сохранение уровня инфляции выше целевых 2% в течение длительного периода может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) США ужесточить денежно-кредитную политику, что негативно скажется на компаниях, которые выиграли от снижения процентных ставок.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%; биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Дня рождения Будды), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,6%).

Нефть в среду дешевеет на новостях о прогрессе в переговорах по иранской ядерной программе; цена Brent находится на $1,35 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник, когда в течение торгов цена поднималась выше $70 за баррель впервые с середины марта. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $67,86 за баррель (-1,2% и -1,1% накануне), июньская цена WTI - $64,59 за баррель (-1,4% и -1,2% во вторник).

Во вторник постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов заявил, что участники переговоров в Вене по возвращению США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе достигли существенного прогресса, и 19 мая ожидается важное объявление по этому вопросу.

Возвращение к СВПД может привести к наращиваю добычи нефти в Иране до примерно 3,9 млн баррелей в сутки (б/с) в следующем году, считают аналитики, на которых ссылается S&P Global Platts.

Иран уже начал увеличивать добычу. В апреле она выросла на 130 тыс. б/с по сравнению с мартом и достигла 2,43 млн б/с. Это максимальный уровень с мая 2019 года. Иранская нефть главным образом идет на экспорт в Китай.

Тем временем запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 мая, выросли на 620 тыс. баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API). При этом, по данным API, запасы бензина в стране упали на 2,8 млн баррелей, дистиллятов - на 2,6 млн баррелей.

Официальный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей за минувшую выйдет в среду в 17:30 МСК. Аналитики S&P Global Platts ожидают, что официальные данные покажут сокращение нефтяных запасов на 2,9 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина в США выросли на 600 тыс. баррелей, дистиллятов - снизились на 200 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-6,4%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-2%).

Подорожали бумаги "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+10,3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+5,1%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+2,6%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+2%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 27,16 млрд рублей (из них 7,04 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,45 млрд рублей на бумаги ВТБ и 4,12 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).