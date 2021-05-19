ПСБ рекомендует держать акции Мосэнерго

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Мосэнерго", сообщается в обзоре.

"Позитивно оцениваем отчетность "Мосэнерго" по МСФО за первый квартал. Компания продемонстрировала рост ключевых финансовых показателей в связи с увеличением потребления электроэнергии вследствие восстановления экономики, а также низкой температуры наружного воздуха в начале года. Доходность дивидендов в 2021 году складывается на уровне 4,5%. Рост финансовых показателей создает предпосылку для увеличения дивидендной базы и роста выплаты дивидендов в 2022 году, однако это уже заложено в котировки акций. Рекомендуем держать акции "Мосэнерго", - указывают эксперты ПСБ.

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