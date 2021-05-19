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19 мая 2021 года 10:07
Идея дня: воздержаться от увеличения позиций в акциях сырьевых компаний - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит воздержаться от увеличения позиций в акциях сырьевых компаний, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Коррекция цен на сырьё означает, что инвесторы должны быть осторожны с добавлением новых позиций, связанных с сырьевыми рынками. Или же рассмотреть фиксацию прибыли, если риск портфеля на этот сектор повышенный", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РЫНКИ-СЫРЬЕ-АНАЛИТИКА
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