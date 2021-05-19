.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Утренние прогнозы: преобладание продаж на рынке акций РФ в среду утром
.
ГЛАВНОЕ
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год до 2,7%
ЕК повысила прогнозы роста ВВП РФ на 2021 и 2022 гг., предупредив, однако, что структура экономики и возобновившая геополитическая напряженность позволяют рассчитывать лишь на умеренное увеличение ВВП в обозримом будущем
 
За пандемийный год кражи с банковских счетов выросли на треть
По итогам января–марта 2021 года в России зарегистрировано 42 тыс. фактов кражи с банковских счетов граждан. Число таких преступлений за последний год, а именно с начала пандемии COVID-19 выросло на 30%, говорится в отчете Генпрокуратуры, пишут...
 
Расходы на софинансирование пенсий снижаются
Государство тратит все меньше денег на поддержку самостоятельного накопления гражданами пенсионных средств. Софинансирование за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) программы дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию...
 
Для дачников могут продлить "водную амнистию"
Законопроект о продлении так называемой водной амнистии проходит согласование с профильными ведомствами, сообщает "Российская газета", ссылающаяся на Союз садоводов России. Автор инициативы - председатель Союза садоводов России, член комитета...
 
19 мая 2021 года 09:56

Утренние прогнозы: преобладание продаж на рынке акций РФ в среду утром

По мнению аналитиков, снижение цен на нефть и негативные настроения на внешних фондовых площадках будут способствовать переходу рынка акций РФ в среду утром к коррекции вниз.

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС во вторник выросли и стремились к майским максимумам 3713 и 1577 пунктов, но не удержали все отвоеванные в течение сессии позиции. Ухудшение настроений за рубежом в среду указывает на риски перехода к коррекционному снижению и на российских биржах с ближайшими поддержками у 3660 и 1560 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3630-3730 пунктов".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торговую сессию в среду в небольшом минусе на сложившемся к утру негативном внешнем фоне. Краткосрочный взгляд нейтральный. На рынке происходит масса корпоративных событий, которые по-разному влияют на бумаги. Допускаем, что в моменте может произойти обновление рекордных отметок в индексе Мосбиржи, однако внешний фон сейчас располагает к торможению подъема ".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Снижение цен на нефть и негативные настроения на внешних фондовых площадках будут способствовать переходу рынка в коррекцию, что приведет к компенсации части роста предыдущего дня и отступлению индекса Мосбиржи от верхней границы диапазона 3600-3700 пунктов. При этом в ходе торгов давление на российские акции может сохраниться, что поспособствует возвращению рынка в середину данного диапазона. Отметим, что на фоне коррекции в ценах на нефть аутсайдером торгов может выступить нефтегазовый сектор".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,5%, в районе 3670-3680 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3650, 3640 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3690, 3700 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона, позднее не исключено его падение ниже отметки 3670 пунктов".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 мая 2021 года 19:45
Рубль вечером стабилен к доллару и евро в ожидании новостей о подготовке встречи Путина и Байдена
Москва. 19 мая. Доллар продолжает лишь слегка подрастать, евро, напротив, незначительно слабеет на "Московской бирже" в среду вечером; несмотря на обвалившуюся из-за роста запасов в США нефть, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новостей о подготовке саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, в том числе, о ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств обеих стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена позднее в среду.    читать дальше
.
19 мая 2021 года 19:27
Рынок акций РФ в среду снизился вслед за миром на инфляционных опасениях, выросли Лента, Газпром и Сургутнефтегаз
Москва. 19 мая. Рынок акций РФ в среду снизился вместе с мировыми площадками и нефтью (Brent упала в район $66 за баррель) в ожидании выхода протоколов апрельского заседания Федрезерва США, которые могут дать намеки на возможное сокращение стимулирующих мер из-за нарастающей инфляции; выросли расписки "Ленты", бумаги "Газпрома" и "Сургутнефтегаза" на корпоративных новостях.    читать дальше
.
19 мая 2021 года 19:04
Цены евробондов РФ в среду снизились на фоне охлаждения "аппетита к риску" на мировых рынках
Москва. 19 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно снизились на фоне падения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам, в том числе к нефтяным фьючерсным контрактам. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не продемонстрировали яркой динамики в ожидании публикации протокола апрельского заседания ФРС США, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
19 мая 2021 года 19:03
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 20 мая в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая (04:30 МСК); - индекс...    читать дальше
.
19 мая 2021 года 18:36
Позиции доллара дешевле 74 руб./$1 по-прежнему привлекательны для покупки - "Велес Капитал"
Позиции доллара дешевле 74 руб./$1 выглядят по-прежнему привлекательными для покупки с учетом скорого окончания налогового периода и предстоящего летнего периода дивидендных выплат, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. "Вопреки глобальному бегству от...    читать дальше
.
19 мая 2021 года 18:08
Акции Магнита более перспективны для покупки, чем бумаги Ленты - "Открытие Брокер"
Акции "Магнита" более перспективны для покупки, чем бумаги "Ленты" на горизонте года, считает главный аналитик "Открытие Брокер" по российскому рынку Алексей Павлов. "Подъем депозитарных расписок "Ленты" в среду связан с новостью о покупке ритейлером сети супермаркетов Billa. На наш взгляд, такая...    читать дальше
.
19 мая 2021 года 17:45
"Финам" рекомендует держать акции Exxon Mobil с прогнозной ценой $67,6
"Финам" рекомендует держать акции Exxon Mobil с прогнозной ценой $67,6 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 8,7% от текущего уровня (14,3% с учетом дивидендов), говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитик Сергей Кауфман указывает на следующие позитивные для...    читать дальше
.
19 мая 2021 года 17:24
Потенциал роста цены акций Газпрома на горизонте года составляет 63% - Sber CIB
Аналитики Sber CIB повысили прогнозную цену акций "Газпрома" до 415 рублей с 390 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Потенциал роста котировок на горизонте 12 месяцев составляет 63%. Дивиденды компании за 2021 год, по мнению экспертов Sber CIB, должны увеличиться втрое - до 35 рублей...    читать дальше
.
19 мая 2021 года 17:00
"Финам" рекомендует покупать акции Amazon с прогнозной ценой $3851
"Финам" рекомендует покупать акции Amazon.com Inc. с прогнозной ценой $3851 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20,72% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитик Артемий Шамшуков указывает на следующие позитивные для покупки бумаги...    читать дальше
.
19 мая 2021 года 16:31
Рост котировок нефти выше $70/барр. пока маловероятен - Банк "Открытие"
Рост котировок нефти марки Brent выше $70 за баррель маловероятен в ближайшее время, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Котировки нефти марки Brent останутся в коридоре $65-70 за баррель: снижение темпов распространения...    читать дальше
.
19 мая 2021 года 16:08
ПСБ рекомендует покупать акции Совкомфлота с прогнозной ценой 127 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Совкомфлота" с прогнозной ценой на уровне 127 рублей за штуку, говорится в комментарии. "Оцениваем финансовую отчетность Совкомфлота" за первый квартал 2021 года нейтрально, учитывая неблагоприятный внешний фон на рынке танкерного фрахта....    читать дальше
.
19 мая 2021 года 15:50
Рубль днем слабо меняется к доллару и евро в ожидании новостей о подготовке встречи Путина и Байдена
Москва. 19 мая. Доллар слегка подрастает, евро, напротив, немного слабеет на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ожидании новостей о подготовке саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, в том числе, в ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств обеих стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в среду вечером.    читать дальше
.
19 мая 2021 года 15:39
Котировки нефти поднимутся сильно выше $70/барр. к середине 2021г - Julius Baer
Котировки нефти марки Brent продвинутся сильно выше отметки в $70 за баррель примерно к середине текущего года, считает главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер. "Волнение на рынке нефти усиливается на фоне ухудшения ситуации с...    читать дальше
.
19 мая 2021 года 15:20
Цена бумаг Baidu будет стремиться к $230-260 на горизонте полугода - "Фридом Финанс"
Котировки бумаг Baidu Inc., вероятно, будут стремиться к $230-260 за штуку на горизонте полугода, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Котировки бумаг Baidu находятся в нисходящем тренде вместе с широким рынком Китая с конца февраля текущего года. Сейчас котировки держатся вблизи уровней...    читать дальше
.
19 мая 2021 года 14:52
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Roku с целью $450
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Roku Inc. с целью $450 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 38,4%, стоп-приказ: $275, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Roku является лидирующей платформой для...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.