19 мая 2021 года 09:56
Утренние прогнозы: преобладание продаж на рынке акций РФ в среду утром
По мнению аналитиков, снижение цен на нефть и негативные настроения на внешних фондовых площадках будут способствовать переходу рынка акций РФ в среду утром к коррекции вниз.
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС во вторник выросли и стремились к майским максимумам 3713 и 1577 пунктов, но не удержали все отвоеванные в течение сессии позиции. Ухудшение настроений за рубежом в среду указывает на риски перехода к коррекционному снижению и на российских биржах с ближайшими поддержками у 3660 и 1560 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3630-3730 пунктов".
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торговую сессию в среду в небольшом минусе на сложившемся к утру негативном внешнем фоне. Краткосрочный взгляд нейтральный. На рынке происходит масса корпоративных событий, которые по-разному влияют на бумаги. Допускаем, что в моменте может произойти обновление рекордных отметок в индексе Мосбиржи, однако внешний фон сейчас располагает к торможению подъема ".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Снижение цен на нефть и негативные настроения на внешних фондовых площадках будут способствовать переходу рынка в коррекцию, что приведет к компенсации части роста предыдущего дня и отступлению индекса Мосбиржи от верхней границы диапазона 3600-3700 пунктов. При этом в ходе торгов давление на российские акции может сохраниться, что поспособствует возвращению рынка в середину данного диапазона. Отметим, что на фоне коррекции в ценах на нефть аутсайдером торгов может выступить нефтегазовый сектор".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,5%, в районе 3670-3680 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3650, 3640 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3690, 3700 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона, позднее не исключено его падение ниже отметки 3670 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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19 мая 2021 года 19:45
Москва. 19 мая. Доллар продолжает лишь слегка подрастать, евро, напротив, незначительно слабеет на "Московской бирже" в среду вечером; несмотря на обвалившуюся из-за роста запасов в США нефть, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новостей о подготовке саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, в том числе, о ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств обеих стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена позднее в среду. читать дальше
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19 мая 2021 года 19:27
Москва. 19 мая. Рынок акций РФ в среду снизился вместе с мировыми площадками и нефтью (Brent упала в район $66 за баррель) в ожидании выхода протоколов апрельского заседания Федрезерва США, которые могут дать намеки на возможное сокращение стимулирующих мер из-за нарастающей инфляции; выросли расписки "Ленты", бумаги "Газпрома" и "Сургутнефтегаза" на корпоративных новостях. читать дальше
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19 мая 2021 года 19:04
Москва. 19 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно снизились на фоне падения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам, в том числе к нефтяным фьючерсным контрактам. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не продемонстрировали яркой динамики в ожидании публикации протокола апрельского заседания ФРС США, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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19 мая 2021 года 19:03
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.
Как отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 20 мая в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:
- процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая (04:30 МСК);
- индекс... читать дальше
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19 мая 2021 года 18:36
Позиции доллара дешевле 74 руб./$1 выглядят по-прежнему привлекательными для покупки с учетом скорого окончания налогового периода и предстоящего летнего периода дивидендных выплат, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.
"Вопреки глобальному бегству от... читать дальше
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19 мая 2021 года 18:08
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"Подъем депозитарных расписок "Ленты" в среду связан с новостью о покупке ритейлером сети супермаркетов Billa. На наш взгляд, такая... читать дальше
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19 мая 2021 года 17:45
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19 мая 2021 года 17:24
Аналитики Sber CIB повысили прогнозную цену акций "Газпрома" до 415 рублей с 390 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Потенциал роста котировок на горизонте 12 месяцев составляет 63%.
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19 мая 2021 года 17:00
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Аналитик Артемий Шамшуков указывает на следующие позитивные для покупки бумаги... читать дальше
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19 мая 2021 года 16:31
Рост котировок нефти марки Brent выше $70 за баррель маловероятен в ближайшее время, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.
"Котировки нефти марки Brent останутся в коридоре $65-70 за баррель: снижение темпов распространения... читать дальше
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19 мая 2021 года 16:08
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Совкомфлота" с прогнозной ценой на уровне 127 рублей за штуку, говорится в комментарии.
"Оцениваем финансовую отчетность Совкомфлота" за первый квартал 2021 года нейтрально, учитывая неблагоприятный внешний фон на рынке танкерного фрахта.... читать дальше
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19 мая 2021 года 15:50
Москва. 19 мая. Доллар слегка подрастает, евро, напротив, немного слабеет на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ожидании новостей о подготовке саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, в том числе, в ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств обеих стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в среду вечером. читать дальше
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19 мая 2021 года 15:39
Котировки нефти марки Brent продвинутся сильно выше отметки в $70 за баррель примерно к середине текущего года, считает главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.
"Волнение на рынке нефти усиливается на фоне ухудшения ситуации с... читать дальше
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19 мая 2021 года 15:20
Котировки бумаг Baidu Inc., вероятно, будут стремиться к $230-260 за штуку на горизонте полугода, говорится в комментарии "Фридом Финанс".
"Котировки бумаг Baidu находятся в нисходящем тренде вместе с широким рынком Китая с конца февраля текущего года. Сейчас котировки держатся вблизи уровней... читать дальше
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19 мая 2021 года 14:52
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Roku Inc. с целью $450 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 38,4%, стоп-приказ: $275, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Roku является лидирующей платформой для... читать дальше
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