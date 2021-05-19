Утренние прогнозы: преобладание продаж на рынке акций РФ в среду утром

По мнению аналитиков, снижение цен на нефть и негативные настроения на внешних фондовых площадках будут способствовать переходу рынка акций РФ в среду утром к коррекции вниз.

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС во вторник выросли и стремились к майским максимумам 3713 и 1577 пунктов, но не удержали все отвоеванные в течение сессии позиции. Ухудшение настроений за рубежом в среду указывает на риски перехода к коррекционному снижению и на российских биржах с ближайшими поддержками у 3660 и 1560 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3630-3730 пунктов".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торговую сессию в среду в небольшом минусе на сложившемся к утру негативном внешнем фоне. Краткосрочный взгляд нейтральный. На рынке происходит масса корпоративных событий, которые по-разному влияют на бумаги. Допускаем, что в моменте может произойти обновление рекордных отметок в индексе Мосбиржи, однако внешний фон сейчас располагает к торможению подъема ".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Снижение цен на нефть и негативные настроения на внешних фондовых площадках будут способствовать переходу рынка в коррекцию, что приведет к компенсации части роста предыдущего дня и отступлению индекса Мосбиржи от верхней границы диапазона 3600-3700 пунктов. При этом в ходе торгов давление на российские акции может сохраниться, что поспособствует возвращению рынка в середину данного диапазона. Отметим, что на фоне коррекции в ценах на нефть аутсайдером торгов может выступить нефтегазовый сектор".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,5%, в районе 3670-3680 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3650, 3640 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3690, 3700 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона, позднее не исключено его падение ниже отметки 3670 пунктов".