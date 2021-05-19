Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива
Американские фондовые индексы во вторник снизились второй день подряд. Министр финансов США Джанет Йеллен вновь заявила, что Белый дом намерен повысить налоги для корпораций и для обеспеченных американцев в рамках плана инфраструктурных расходов. Тем временем число домов, строительство которых было начато в США в апреле, упало на 9,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,569 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в марте количество новостроек составляло 1,733 млн, а не 1,739 млн, как сообщалось ранее. То есть показатель подскочил на 18,9%, а не на 19,4%. Средний прогноз аналитиков предполагал снижение в прошлом месяце на 2,8% с объявленного ранее мартовского уровня, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали сокращения на 2,2%.
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в среду вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций на фоне опасений по поводу ускорения инфляции, которые омрачают перспективы восстановления экономики после пандемии коронавируса. Рынки акций Гонконга и Южной Кореи в среду закрыты по случаю праздника (День рождения Будды). Японский индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 1,3%. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,52%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 теряет 1,98%.
В центре внимания трейдеров - протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 27-28 апреля, который будет обнародован Федеральной резервной системой (ФРС) в среду в 21:00 МСК. Инвесторы рассчитывают, что протокол прольет свет на отношение руководителей американского ЦБ к ускорению темпов роста потребительских цен. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, инфляция в США в апреле ускорилась до максимальных с сентября 2008 года 4,2%.
В свою очередь цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду на сообщениях о прогрессе в переговорах по иранской ядерной программе. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $68,13 за баррель, что на 0,84% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 1,1% - до $68,71 за баррель. В ходе торгов во вторник нефть Brent торговалась выше $70 впервые с 15 марта. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $64,89 за баррель, что на 0,92% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,2% - до $65,49 за баррель.
Во вторник постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов заявил, что участники переговоров в Вене по возвращению США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе достигли существенного прогресса, и 19 мая ожидается важное объявление по этому вопросу. Возвращение к СВПД может привести к наращиваю добычи нефти в Иране до примерно 3,9 млн баррелей в сутки (б/с) в следующем году, считают аналитики, на которых ссылается S&P Global Platts. Иран уже начал увеличивать добычу. В апреле она выросла на 130 тыс. б/с по сравнению с мартом и достигла 2,43 млн б/с. Это максимальный уровень с мая 2019 года.
Тем временем запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 мая, выросли на 620 тыс. баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API). При этом, по данным API, запасы бензина в стране упали на 2,8 млн баррелей, дистиллятов - на 2,6 млн баррелей. Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю будет обнародован министерством энергетики в среду в 17:30 МСК. Аналитики S&P Global Platts ожидают, что официальные данные покажут сокращение нефтяных запасов на 2,9 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина в США выросли на 600 тыс. баррелей, дистиллятов - снизились на 200 тыс. баррелей.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,279 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,219 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 мая снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,01 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 720,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Сбербанк-001Р-SBER19" (+0,37%), "МТС-001P-05" (+0,33%) и "ГТЛК-001Р-09" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,47%), "Роснефть-001Р-02" (-0,37%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,33%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-12 объемом 15 млрд рублей на уровне 7,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,28% годовых. Изначально объем размещения был заявлен на уровне от 5 млрд рублей, но в ходе сбора заявок он был увеличен до 15 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 18 мая. Техразмещение выпуска запланировано на 2 июня.
АО "Синара - Транспортные машины" (СТМ) 25 мая с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение дебютного выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом до 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне премии не выше 240 базисных пунктов к ОФЗ на срок 3 года. Техразмещение выпуска запланировано на 28 мая. Выпуск будет размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.
"ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установила ставку 33-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 6,53% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых. Ставка текущего купона - 6,19% годовых.
ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 11,5% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны по бумагам ежемесячные, ставки 1-48-го купонов определяются согласно ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Номинал облигаций - 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона. Также эмитент установил возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона.
ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 37-48-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых. Компания завершила размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 100 млн рублей в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-36-го купонов. Купоны ежемесячные.
Представители владельцев двух выпусков облигаций ООО "Дядя Денер" планируют подать на эмитента коллективных иск в суд. Оба представителя владельцев облигаций (ООО "Монотон" для серии БО-П01 и ООО "ЮЛКМ" для серии БО-П02) собираются подать исковые заявления в суд с требованием взыскать с эмитента номинальную стоимость облигаций, купонный доход, неустойки, убытки и иные денежные суммы. При этом представители владельцев облигаций будут руководствоваться мнением инвесторов по данному вопросу: в случае, если анонсированное эмитентом общее собрание владельцев облигаций примет решение о предоставлении отсрочки эмитенту, представители владельцев отзовут свои иски в отношении эмитента. Как сообщалось ранее, эмитент рассчитывает на проведение постепенной реструктуризации и исполнение обязательств по двум выпускам облигаций, по которым ранее были допущены технические дефолты. Компания 11 мая допустила технический дефолт при выплате 14-го купона по выпуску БО-П02, а днем позже, 12 мая, техдефолт был зафиксирован также по выпуску БО-П01 эмитента в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг. Объем неисполненных обязательств по первой эмиссии составляет 554,8 тыс. рублей, по второй - 20 млн 490,408 тыс. рублей. Кроме того, просрочка выплаты по купонам является ковенантой по выпускам, в связи с чем владельцы облигаций могут требовать их досрочного погашения.