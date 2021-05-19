Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 19 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы во вторник снизились второй день подряд. Министр финансов США Джанет Йеллен вновь заявила, что Белый дом намерен повысить налоги для корпораций и для обеспеченных американцев в рамках плана инфраструктурных расходов. Тем временем число домов, строительство которых было начато в США в апреле, упало на 9,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,569 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в марте количество новостроек составляло 1,733 млн, а не 1,739 млн, как сообщалось ранее. То есть показатель подскочил на 18,9%, а не на 19,4%. Средний прогноз аналитиков предполагал снижение в прошлом месяце на 2,8% с объявленного ранее мартовского уровня, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали сокращения на 2,2%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в среду вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций на фоне опасений по поводу ускорения инфляции, которые омрачают перспективы восстановления экономики после пандемии коронавируса. Рынки акций Гонконга и Южной Кореи в среду закрыты по случаю праздника (День рождения Будды). Японский индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 1,3%. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,52%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 теряет 1,98%.

В центре внимания трейдеров - протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 27-28 апреля, который будет обнародован Федеральной резервной системой (ФРС) в среду в 21:00 МСК. Инвесторы рассчитывают, что протокол прольет свет на отношение руководителей американского ЦБ к ускорению темпов роста потребительских цен. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, инфляция в США в апреле ускорилась до максимальных с сентября 2008 года 4,2%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду на сообщениях о прогрессе в переговорах по иранской ядерной программе. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $68,13 за баррель, что на 0,84% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 1,1% - до $68,71 за баррель. В ходе торгов во вторник нефть Brent торговалась выше $70 впервые с 15 марта. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $64,89 за баррель, что на 0,92% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,2% - до $65,49 за баррель.

Во вторник постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов заявил, что участники переговоров в Вене по возвращению США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе достигли существенного прогресса, и 19 мая ожидается важное объявление по этому вопросу. Возвращение к СВПД может привести к наращиваю добычи нефти в Иране до примерно 3,9 млн баррелей в сутки (б/с) в следующем году, считают аналитики, на которых ссылается S&P Global Platts. Иран уже начал увеличивать добычу. В апреле она выросла на 130 тыс. б/с по сравнению с мартом и достигла 2,43 млн б/с. Это максимальный уровень с мая 2019 года.

Тем временем запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 мая, выросли на 620 тыс. баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API). При этом, по данным API, запасы бензина в стране упали на 2,8 млн баррелей, дистиллятов - на 2,6 млн баррелей. Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю будет обнародован министерством энергетики в среду в 17:30 МСК. Аналитики S&P Global Platts ожидают, что официальные данные покажут сокращение нефтяных запасов на 2,9 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина в США выросли на 600 тыс. баррелей, дистиллятов - снизились на 200 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,279 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,219 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 мая снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,01 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 720,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Сбербанк-001Р-SBER19" (+0,37%), "МТС-001P-05" (+0,33%) и "ГТЛК-001Р-09" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,47%), "Роснефть-001Р-02" (-0,37%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-12 объемом 15 млрд рублей на уровне 7,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,28% годовых. Изначально объем размещения был заявлен на уровне от 5 млрд рублей, но в ходе сбора заявок он был увеличен до 15 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 18 мая. Техразмещение выпуска запланировано на 2 июня.

АО "Синара - Транспортные машины" (СТМ) 25 мая с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение дебютного выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом до 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне премии не выше 240 базисных пунктов к ОФЗ на срок 3 года. Техразмещение выпуска запланировано на 28 мая. Выпуск будет размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

"ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установила ставку 33-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 6,53% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых. Ставка текущего купона - 6,19% годовых.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 11,5% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны по бумагам ежемесячные, ставки 1-48-го купонов определяются согласно ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Номинал облигаций - 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона. Также эмитент установил возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 37-48-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых. Компания завершила размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 100 млн рублей в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-36-го купонов. Купоны ежемесячные.

Представители владельцев двух выпусков облигаций ООО "Дядя Денер" планируют подать на эмитента коллективных иск в суд. Оба представителя владельцев облигаций (ООО "Монотон" для серии БО-П01 и ООО "ЮЛКМ" для серии БО-П02) собираются подать исковые заявления в суд с требованием взыскать с эмитента номинальную стоимость облигаций, купонный доход, неустойки, убытки и иные денежные суммы. При этом представители владельцев облигаций будут руководствоваться мнением инвесторов по данному вопросу: в случае, если анонсированное эмитентом общее собрание владельцев облигаций примет решение о предоставлении отсрочки эмитенту, представители владельцев отзовут свои иски в отношении эмитента. Как сообщалось ранее, эмитент рассчитывает на проведение постепенной реструктуризации и исполнение обязательств по двум выпускам облигаций, по которым ранее были допущены технические дефолты. Компания 11 мая допустила технический дефолт при выплате 14-го купона по выпуску БО-П02, а днем позже, 12 мая, техдефолт был зафиксирован также по выпуску БО-П01 эмитента в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг. Объем неисполненных обязательств по первой эмиссии составляет 554,8 тыс. рублей, по второй - 20 млн 490,408 тыс. рублей. Кроме того, просрочка выплаты по купонам является ковенантой по выпускам, в связи с чем владельцы облигаций могут требовать их досрочного погашения.