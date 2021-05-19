Цена бумаг МТС сохраняет шансы на рост до дивидендной отсечки в июле - BCS Express

Котировки бумаг "МТС" сохраняют шансы на рост на горизонте до дивидендной отсечки в июле текущего года, говорится в комментарии BCS Express.

"Котировки бумаг "МТС" во вторник окончательно вышли из двухмесячного боковика (+1,8% по итогам торгов), закрепившись выше 225 рублей - это позитивный технический сигнал. Пространство для подъема на горизонте до дивидендной отсечки в июле сохраняется, учитывая высокую дивидендную доходность и проводимую программу buyback. Ближайшая область сопротивления сместилась к 340-345 рублям", - отмечает аналитик инвесткомпании Василий Карпунин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.