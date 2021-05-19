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19 мая 2021 года 09:24

Brent - $67,96 за баррель

Американские фондовые индексы во вторник снизились. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в среду. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы во вторник снизились второй день подряд.

Министр финансов США Джанет Йеллен вновь заявила, что Белый дом намерен повысить налоги для корпораций и для обеспеченных американцев в рамках плана инфраструктурных расходов, сообщает CNBC.

Тем временем число домов, строительство которых было начато в США в апреле, упало на 9,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,569 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило во вторник министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в марте количество новостроек составляло 1,733 млн, а не 1,739 млн, как сообщалось ранее. То есть показатель подскочил на 18,9%, а не на 19,4%.

Средний прогноз аналитиков предполагал снижение в прошлом месяце на 2,8% с объявленного ранее мартовского уровня, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали сокращения на 2,2%.

В понедельник фондовый рынок США снизился под давлением акций технологических компаний. Индекс Dow Jones опустился на 0,16%, S&P 500 - на 0,25%. Nasdaq потерял 0,38%.

Акции роста в последнее время испытывали давление на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу последствий ускорения инфляции, отмечает CNBC. Сохранение уровня инфляции выше целевых 2% в течение длительного периода может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) США ужесточить денежно-кредитную политику, что негативно скажется на компаниях, которые выиграли от снижения процентных ставок.

"Хотя рынки ожидали существенного изменения данных из-за открытия экономики, степень неожиданности была огромной, что спровоцировало рыночную волатильность и падение рыночных индексов с рекордно высоких отметок", - сказала главный инвестиционный директор Morgan Stanley (SPB: MS) Wealth Managemen Лиза Шалетт.

В то же время она отмечает, что "дисбаланс спроса и предложения на рынке сырьевых и промышленных товаров и даже на рынке труда в основном объясняет скачок инфляции, что поддерживает аргумент о временном характере этой тенденции".

Акции Walmart Inc. (SPB: WMT) во вторник подорожали на 2,1%. Крупнейшая в США компания розничной торговли в первом квартале 2022 финансового года увеличила скорректированную прибыль до $1,69 на акцию с $1,18. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,21 на акцию.

Стоимость бумаг Home Depot Inc. (SPB: HD) уменьшилась на 1%, хотя крупнейшая в США сеть магазинов товаров для ремонта и обустройства дома увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале на 85%, выручку - на 33%, на фоне "беспрецедентного спроса" на обновление жилья в период пандемии коронавируса.

Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подешевели на 1,2%. Как сообщает Financial Times, интернет-ритейлер ведет переговоры о приобретении голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer примерно за $9 млрд.

Котировки акций Macy's Inc. (SPB: M) снизились на 0,3%. Американская сеть универмагов в первом квартале 2021 финансового года вернулась на прибыльный уровень и улучшила годовой прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 267,13 пункта (0,78%) и составил 34060,66 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 35,46 пункта (0,85%) - до 4127,83 пункта.

Nasdaq Composite потерял 75,41 пункта (0,56%) и составил 13303,64 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в среду вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций на фоне опасений по поводу ускорения инфляции, которые омрачают перспективы восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Рынки акций Гонконга и Южной Кореи в среду закрыты по случаю праздника (День рождения Будды).

В центре внимания трейдеров - протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 27-28 апреля, который будет обнародован Федеральной резервной системой (ФРС) в среду в 21:00 МСК.

Инвесторы рассчитывают, что протокол прольет свет на отношение руководителей американского ЦБ к ускорению темпов роста потребительских цен. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, инфляция в США в апреле ускорилась до максимальных с сентября 2008 года 4,2%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:15 МСК опустился на 1,69%.

В число лидеров снижения котировок входят акции Fujikura (-5,5%), Mitsui Chemicals Inc. (-5,5%) и Nippon Light Metal Holdings Co. (-5,4%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. уменьшилась на 2,6%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 1,9%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 3,1%.

Лидерами роста выступают бумаги Japan Steel Works (+4,3%), Kajima Corp. (+3%) и Mitsubishi Chemical Holdings Corp. (+3%).

Цена бумаг производителя потребительской электроники Sony Group Corp. поднимается на 0,4%.

Объем промышленного производства в Японии в марте 2021 вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения 1,3% в феврале, свидетельствуют опубликованные в среду окончательные данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Оценка показателя была ухудшена по сравнению с предварительными данными, указавшими на рост на 2,2%.

В годовом выражении промпроизводство в марте увеличилось на 3,4% после падения на 2% в предыдущий месяц. Предварительные данные указывали на рост промпроизводства на 4% относительно того же месяца 2020года.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,52%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 теряет 1,98%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto сократилась на 3,7% и на 4% соответственно.

Кроме того, подешевели акции банков: National Australia Bank (-1,8%), Westpac Banking Corp. (-1,4%), Australia & New Zealand Banking Group (-1,5%) и Commonwealth Bank of Australia (-2,5%).

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду на сообщениях о прогрессе в переговорах по иранской ядерной программе.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 МСК в среду составляет $67,96 за баррель, что на $0,75 (1,09%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,75 (1,1%) - до $68,71 за баррель. В ходе торгов во вторник нефть Brent торговалась выше $70 впервые с 15 марта, свидетельствуют данные FactSet.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,71 за баррель, что на $0,78 (1,19%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,78 (1,2%) - до $65,49 за баррель.

Во вторник постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов заявил, что участники переговоров в Вене по возвращению США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе достигли существенного прогресса, и 19 мая ожидается важное объявление по этому вопросу.

Возвращение к СВПД может привести к наращиваю добычи нефти в Иране до примерно 3,9 млн баррелей в сутки (б/с) в следующем году, считают аналитики, на которых ссылается S&P Global Platts.

Иран уже начал увеличивать добычу. В апреле она выросла на 130 тыс. б/с по сравнению с мартом и достигла 2,43 млн б/с. Это максимальный уровень с мая 2019 года. Иранская нефть главным образом идет на экспорт в Китай.

Тем временем запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 мая, выросли на 620 тыс. баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API). При этом, по данным API, запасы бензина в стране упали на 2,8 млн баррелей, дистиллятов - на 2,6 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю будет обнародован министерством энергетики в среду в 17:30 МСК.

Аналитики S&P Global Platts ожидают, что официальные данные покажут сокращение нефтяных запасов на 2,9 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина в США выросли на 600 тыс. баррелей, дистиллятов - снизились на 200 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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