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18 мая 2021 года 19:50

Рубль вечером перешел к снижению к доллару и продолжает дешеветь к евро на фоне развернувшейся вниз нефти

Москва. 18 мая. Доллар отыграл потери первой половины дня и начал повышаться, евро продолжает заметно укрепляться на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз нефти.

Курс доллара США составил 73,85 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,09 руб./EUR1, подорожав на 42,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 21,7 копейки - до 81,16 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет и к доллару, и к евро на вечерних торгах на фоне развернувшейся вниз нефти. Котировки сорта Brent ранее в ходе торгов превышали $70 за баррель впервые с середины марта, однако затем трейдеры перешли к фиксации прибыли на ожиданиях возможного изменения сигналов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Рынки ждут на этой неделе публикации протокола апрельского заседания Центробанка США, который может дать новые сигналы по поводу отношения регулятора к инфляции. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, инфляция в США в апреле ускорилась до максимальных с сентября 2008 года 4,2%. Сохранение уровня инфляции выше целевых 2% в течение длительного периода может заставить ФРС ужесточить денежно-кредитную политику, что негативно скажется на рисковых активах, которые ранее заметно выиграли от снижения процентных ставок.

Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида, выступивший в понедельник на онлайн-конференции Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты, отметил, что американский рынок труда по-прежнему далек от уровней, на которых он находился до пандемии. Слабые данные о занятости в США за апрель, по словам Клариды, показали, что Штаты еще не добились "достаточного прогресса" в движении к цели максимальной занятости, который позволил бы ФРС приступить к сокращению объема выкупа активов, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц.

Другой представитель американского ЦБ - глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик - отметил, что тот момент, когда Федрезерву нужно будет рассматривать возможность изменения параметров денежно-кредитной политики, еще не наступил. "Число рабочих мест в США по-прежнему на 8 млн меньше, чем до пандемии, и пока мы не добьемся серьезного прогресса в преодолении этого отставания, я думаю, нам нужно сохранять очень высокий уровень стимулов", - сказал Бостик.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах во вторник российская валюта торгуется нейтрально к доллару США и снижается к евро, при этом поддержкой для рубля по-прежнему выступают относительно высокие нефтяные котировки, которые днем во вторник в моменте превышали $70 за баррель. "Опасения относительно увеличения инфляции в США, которые вызвали беспокойство инвесторов на прошлой неделе, после выхода данных, опередивших ожидания аналитиков по темпам роста этого показателя, в настоящий момент выражены уже не так ярко. Волатильность на американском рынке снизилась, а валюты развивающихся стран во вторник по большей части демонстрируют положительную динамику относительно доллара США. Запланированная на среду публикация протоколов с последнего заседания FOMC также может положительно сказаться на настроениях инвесторов в моменте, однако дальнейшая динамика инфляции не только в США, но и в других странах в обозримом будущем будет, вероятно, оставаться в фокусе инвесторов и оказывать не последнее влияние на динамику активов, включая валютный рынок", - говорит Беспалов.

Участники внутреннего валютного рынка ждут результатов переговоров глав дипломатических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, которые состоятся 19-20 мая. Ожидается, что именно от них во многом будет зависеть перспектива проведения летом этого года саммита между президентами двух стран Владимиром Путиным и Джозефом Байденом.

Кремль сразу же сообщит о месте проведения встречи президентов РФ и США, если будет достигнута окончательная договоренность, заявил во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Местом встречи Путина и Байдена станет одна из европейских столиц, если будет достигнута сама договоренность о саммите, в свою очередь, сказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

Накануне СМИ сообщили, что местом возможной встречи Путина и Байдена может стать Швейцария.

"Основным фактором укрепления для рубля в настоящий момент по-прежнему служат ожидания встречи лидеров США и РФ, что сокращает напряженность среди инвесторов. Отметим, что через неделю на локальном рынке пройдут крупные налоговые платежи, в преддверии которых экспортеры уже начинают постепенно конвертировать валютную выручку. Не исключено, что с поддержкой данного фактора рубль не только сохранит позиции ниже 74 руб. по доллару, но и попытается протестировать отметку в 73,5 руб.", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок начали снижаться в ходе торгов во вторник.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК опустилась на 0,81% - до $68,9 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 1% - до $65,62 за баррель.

Ранее поддержку рынку оказали ожидания ускорения роста спроса в США на фоне смягчения локдаунов во многих штатах на этой неделе, в то время как препятствием для ралли нефтяных цен продолжают оставаться опасения ужесточения денежно-кредитной политики ФРС из-за роста инфляции в США.

Банк России во вторник, 18 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 960 млрд рублей (при лимите 960 млрд и спросе 1 трлн 283,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,94% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 11 мая, банки разместили 1 трлн 292,8 млрд рублей (при лимите 1,3 трлн рублей и спросе 1 трлн 292,8 млрд рублей) в среднем по ставке 4,93% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 18 мая провел доразмещение 45-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 19 млрд 161,6 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100,0001% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 мая на 15,45 копейки, до 73,6992 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,73 копейки, до 89,9057 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 23,55 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,7117 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 23,12 копейки и составил 73,7226 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 383,426 млн, из которых $593,564 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 789,862 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 31,74 копейки, до 90,1308 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 13,75 копейки и составил 90,0039 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR397,813 млн, из которых EUR193,549 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR204,264 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов лишь слабо изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,13% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 3 б.п. - до 5,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 5,27% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 5,7% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 1 б.п. - до 5,81% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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