Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за миром, индекс Мосбиржи не смог удержать 3700п из-за просевшей нефти

Москва. 18 мая. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за внешними фондовыми площадками на фоне ожиданий продолжения мягкой монетарной политики Федрезерва США и постепенного снятия карантинных ограничений в ряде ведущих стран; индекс МосБиржи протестировал рубеж 3700 пунктов, но удержать его не смог из-за просевшей нефти (Brent после тестирования рубежа $70 за баррель развернулась вниз).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3687,96 пункта (+1,3%, максимум сессии - 3700,19 пункта), индекс РТС - 1574,32 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,2%.

Доллар стоит 73,81 рубля (+0,01 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,9%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,1%), "Магнита" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,7% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%).

Ритейлер "Магнит" (MOEX: MGNT) достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд руб. и подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки, говорится в сообщении "Магнита".

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I квартале 2021 года превысила 84 млрд руб. по сравнению с убытком годом ранее, сообщила компания. Прибыль "Газпром нефти" за отчетный период совпала с консенсусом, подготовленным ранее "Интерфаксом".

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-2%), "Московской Биржи" (-1,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,9%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков, рынок акций во вторник вырос, в лидерах оказались бумаги "Магнита", который объявил о покупке розничной сети "Дикси" (в сеть входит 2651 магазин). Акции "Газпром нефти" подросли на фоне публикации сильной финансовой отчетности за 1 квартал.

На внешних фондовых площадках настроения умеренно позитивные. Вербальные интервенции чиновников ФРС в целом не дали никаких новых вводных: регулятор будет наблюдать за инфляцией, всплеск которой, возможно, является временным, а безработица остается выше уровня, когда можно рассматривать какие-либо изменения политики ФРС. В Индии количество новых случаев заражения стабилизируется, но циклон Тауктаэ усложняет и без того непростую обстановку в деле борьбы с пандемией.

Из внутренней макроэкономической статистики можно отметить данные по ВВП России за I квартал: показатель снизился на 1% в годовом выражении на фоне слабой динамики розничного товарооборота и предоставляемых услуг, добычи полезных ископаемых и пассажирооборота, отмечает эксперт.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, глобальные площадки поначалу демонстрировали восходящую динамику, однако затем перешли к умеренной коррекции. Нефть обновила 2-месячную вершину и также просела.

Поддержку рисковым активам оказали прозвучавшие накануне очередные заявления чиновников ФРС о сохранении ультрамягкой монетарной политики американского регулятора, невзирая на всплеск инфляции, который, по мнению ФРС, является временным. Кроме того, ЕС отложил повышение пошлин на американские товары, запланированное на 1 июня. Евросоюз и США в понедельник заявили о намерении начать переговоры для решения проблем во внешней торговле. На этом фоне увеличились шансы на отмену протекционистских мер, введенных Трампом против торговых партнеров Штатов, отмечает эксперт.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в Резервном банке Австралии полагают, что условия для ужесточения денежной политики появятся не ранее 2024 года. Экономики Японии и еврозоны сократились в I квартале, что также говорит о необходимости для Банка Японии и ЕЦБ сохранять стимулирующую политику. Нефть Brent в очередной раз попыталась выйти на значения выше $70 за баррель, но вновь не смогла там закрепиться. Все это помогло индексу МосБиржи протестировать 3700 пунктов.

Торговая сеть "Магнит" объявила о покупке DIXY Holding Limited. Магазины "Дикси" продолжат работать под собственным брендом. Вероятно, что долговая нагрузка "Магнита" увеличится до 1,3х, но в данном случае это не является критичным. Размер торговой сети "Магнита" и "Дикси" все еще будет уступать X5 Retail (MOEX: FIVE) Group.

На валютном рынке ситуация складывается благоприятно для рубля. Налоговый период, ослабление внешнеполитических рисков, сокращение покупки валюты в рамках бюджетного правила и явный оптимизм на сырьевых рынках говорят в пользу укрепления отечественной валюты. Однако пока на рынке нет большого спроса нерезидентов на долговые инструменты, так как ожидается, что ЦБ РФ продолжит повышать ставку в борьбе с инфляцией. Уровень 73,5 руб./$1 является достаточно сильной поддержкой для доллара, и пройти его будет сложно.

Экономика еврозоны сократилась за I квартал на 0,6%, как и в первоначальной оценке. Это означает, что до выхода из кризиса все еще далеко и от ЕЦБ потребуется сохранять стимулирующую политику. Поддержку нефти оказывает сокращение ограничительных мер в США, Великобритании и ряде европейских стран, а также постепенное улучшение ситуации в Индии, где число новых случаев COVID-19 начало сокращаться, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС подросли с прицелом на майские максимумы 3713 и 1577 пунктов. Ближе к завершению сессии запал покупателей ослаб, но все же краткосрочные перспективы рынка по-прежнему склоняются в сторону умеренно оптимистичных.

На мировых фондовых биржах во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Инвесторы ждут новых веских ориентиров для принятия решений и пока с неуверенностью осуществляют новые покупки. Российский рынок на этом фоне смотрится более уверенно, но если нефтяные цены настигнет коррекция, дальнейшее повышение может на время отложиться. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3630-3730 пунктов, считает Кожухова.

В США в понедельник фондовые индексы просели на 0,2-0,4%, хотя и отступили от сессионных минимумов после потерь предыдущей недели, когда рынок акций США показал худшую динамику примерно за три месяца на данных об ускорении инфляции в США в апреле (особенно пострадали сильно подорожавшие за последнее время акции компаний технологического сектора).

Учитывая приближение сезона корпоративной отчетности к завершению, основное внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на теме инфляции. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, инфляция в США в апреле ускорилась до максимальных с сентября 2008 года 4,2%.

Во вторник в Азии преобладал рост фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,3%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,1%, DAX и CAC 40 просели на 0,1-0,2%%), также нет единого вектора в США (индекс S&P 500 просел на 0,1%, Nasdaq растет на 0,5%).

Экономика 19 стран еврозоны в первом квартале 2021 года сократилась на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствует вторая оценка ВВП, представленная Статистическим управлением Европейского союза (Eurostat). В годовом выражении объем ВВП еврозоны уменьшился на 1,8%. Динамика обоих показателей совпала с предварительными данными.

Число новостроек в США в апреле упало на 9,5% относительно предыдущего месяца (до 1,569 млн домов) при прогнозах снижения на 2,2-2,8%. Согласно пересмотренным данным, в марте количество новостроек составляло 1,733 млн, а не 1,739 млн, как сообщалось ранее. То есть показатель подскочил на 18,9%, а не на 19,4%, сообщает Trading Economics.

На этой неделе участники рынка ожидают публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы, который может дать новые сигналы по поводу отношения регулятора к инфляции. Представители американского ЦБ говорят, что, согласно их прогнозам, инфляционное давление будет временным, в связи с чем пока рано сворачивать программу выкупа активов или повышать процентные ставки.

На нефтяном рынке цены во вторник вечером развернулись вниз; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,2 ниже уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $69,21 за баррель (-0,4% и +1,1% накануне), июньская цена WTI - $65,9 за баррель (-0,6% и +1,4% в понедельник).

Среди позитивных для рынка сигналов - восстановление туристической активности в США, которое должно подтолкнуть к росту спрос на нефть и нефтепродукты. Согласно данным Управления транспортной безопасности США, пассажиропоток американских аэропортов достиг в минувшее воскресенье максимального уровня с марта 2020 года, в общей сложности через аэропорты прошло порядка 1,85 млн пассажиров.

Сигналы роста спроса на нефть в США, а также Европе и Китае поддерживают нефтяной рынок, несмотря на то, что в ряде стран Азии, в том числе в Индии и Японии, эпидемиологическая обстановка остается сложной, пишет агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (+11,3% и +7,7% "префы"), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+8,3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+5,4%), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+5,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+4,4%, до 4510 рублей), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,7%).

Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить 105 рублей на акцию (35 руб. на GDR) из нераспределенной чистой прибыли, сообщила компания. Рекомендация была дана по итогам обсуждения отчетности за I квартал, которую "ФосАгро" опубликует в среду, 19 мая. Общая сумма выплат может составить 13,6 млрд рублей. Акционеры "ФосАгро" рассмотрят вопрос о дивидендах на внеочередном собрании 22 июня. Датой закрытия реестра для их получения предложено установить 5 июля.

По итогам I квартала 2020 года "ФосАгро" выплатила 78 рублей на акцию, за II квартал - 33 рубля на акцию, за III квартал - рекордные 123 рубля на акцию. Рекомендация по финальным дивидендам за 2020 год - 63 рубля на акцию (годовое собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о выплатах, пройдет 25 мая).

Подешевели "префы" ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-10%), акции банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-9,6%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-8,3%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-4% и -4,6% "префы"), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (-3,3%).

Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-1,1%) в I квартале 2021 года получил 2,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что оказалось выше прогноза.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 108,33 млрд рублей (из них 13,14 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 12,25 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 9,99 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").