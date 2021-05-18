Цены евробондов РФ во вторник слегка снизились, сообщения о новых размещениях не оказали значимого влияния на рынок

Москва. 18 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник лишь слегка снизились, сообщения о новых размещениях валютных облигаций, номинированных в евро, не оказали значимого влияния на рынок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 4 базисных пункта по отношению к закрытию 17 мая и составила 115,43% от номинала, что соответствует доходности 1,785% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день всего на 0,4 базисного пункта, составив 100,97% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,02% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 1 базисный пункт, составив 176,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 15 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 130,95% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 3,805% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 18 базисных пунктов, до 126,13% от номинала (доходность выросла также на 1 пункт и составила 3,8% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 5 базисных пунктов, до 113,29% от номинала (доходность выросла на 1 пункт, до 1,96% годовых), а бумаги с погашением в 2023 году подешевели на 6 базисных пунктов, до 108,97% от номинала (их доходность выросла на 2 пункта и составила 0,96% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 35 базисных пунктов, до 123,57% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 3,815% годовых), десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году подешевел на 7 базисных пунктов - до 111,23% от номинала (его доходность выросла на 1 пункт, до 2,265% годовых).

"Ситуация в секторе российских еврооблигаций сегодня в целом была относительно спокойной, котировки большинства выпусков лишь слегка снизились. При этом сообщения о том, что Минфин РФ готовится к новым размещениям еврооблигаций, номинированных в евро, не оказали значимого влияния на рынок, так как большинство торгуемых бумаг номинированы в долларах, и влияние "еврового" сегмента ограничено. В свою очередь, динамика US Treasuries сегодня не имела яркой направленности и, тем самым, не оказывала давления на еврооблигации развивающихся стран, в том числе и России. Вместе с тем некоторую поддержку российским еврооблигациям оказали новости о том, что НЛМК (MOEX: NLMK) предложил держателям своих облигаций с погашением в 2023 и 2024 годах предъявить их к выкупу на сумму до $500 млн", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Россия готовится к размещению двух траншей еврооблигаций в евро: инвесторам будут предложены долговые бумаги нового 15-летнего выпуска и доразмещаемые евробонды выпуска с погашением в ноябре 2027 года, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Минфин РФ сообщил во вторник, что выбрал организаторами суверенных еврооблигаций "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Sber CIB.

С августа 2019 года из-за санкций США американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций России. На практике это лишило Минфин РФ возможности размещать новые долларовые евробонды, поэтому в 2020 году за рубежом Россия занимала только в евро. В ноябре 2020 года Минфин РФ разместил два транша евробондов: 7-летние долговые бумаги на 750 млн евро под 1,125% (этот выпуск будет доразмещен в готовящейся сделке) и 12-летние на 1,25 млрд евро под 1,85%. Суммарный спрос на еврооблигации РФ двух выпусков составил около 2,8 млрд евро. В обоих выпусках около 60% удовлетворенных заявок пришлось на иностранных инвесторов, оставшуюся часть приобрели инвесторы из РФ.