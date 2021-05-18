ПСБ рекомендует держать акции АЛРОСА

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "АЛРОСА" и сохраняют оценку их справедливой стоимости на уровне 120 руб. за штуку, говорится в комментарии банка.

"АЛРОСА" представила во вторник ожидаемо сильные финансовые результаты за 1К2021г. "Компания смогла, несмотря на снижение реализации алмазов и выручки, продемонстрировать заметный рост чистой прибыли и денежных потоков, обусловленный благоприятной конъюнктурой рынков сбыта и реализацией складских запасов. Представленная отчетность и оптимистичный взгляд компании на ближайшие перспективы рынка подтверждают крепкий дивидендный профиль компании. Однако наш осторожный взгляд на среднесрочные перспективы рынка алмазов и неустойчивый характер факторов текущего роста доходов пока не дают достаточных оснований для пересмотра целевых ориентиров по акциям компании", - отмечает эксперт ПСБ Евгений Локтюхов.

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