Приближение крупных налоговых платежей открывает рублю путь к новым максимумам - "Велес Капитал"

Приближение крупных налоговых платежей открывает рублю путь к новым максимумам, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Пара доллар/рубль в ходе торгов во вторник двигалась в достаточно узком диапазоне, демонстрируя к концу дня минимальное изменение. Максимум по паре был зафиксирован еще в ранние утренние часы и составлял немногим менее 73,9 руб./$1, однако в дневные часы пара корректировалась до отметки 73,6 руб./$1. К окончанию рабочего дня доллар немного восстановил позиции, вернувшись к уровню 73,8 руб./$1", - отмечает эксперт.

Кравченко констатирует, что в динамике за неделю рубль прибавил около 0,5% против отрицательной динамики валют Турции, Бразилии, Индонезии и ЮАР. Основным фактором укрепления для рубля в настоящий момент по-прежнему служат ожидания встречи лидеров США и РФ, что сокращает напряженность среди инвесторов.

"Отметим, что через неделю на локальном рынке пройдут крупные налоговые платежи, в преддверии которых экспортеры уже начинают постепенно конвертировать валютную выручку. Не исключено, что с поддержкой данного фактора рубль не только сохранит позиции ниже 74 руб./$1, но и попытается протестировать отметку в 73,5 руб./$1", - прогнозирует эксперт "Велес Капитала".

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