Акции Магнита имеют потенциал для роста до 6300 руб. за штуку - ПСБ

Акции "Магнита" имеют потенциал для роста до 6300 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Людмилы Теличко.

"Магнит" объявил о приобретении розничной сети "Дикси" за 93 млрд руб. В сделку войдут 2651 магазин и 5 распределительных центров, напоминает эксперт. Стратегически магазины "Дикси" расположены в сложных для "Магнита" регионах Москвы и Санкт-Петербурга, что, по мнению Теличко, делает сделку перспективной для ритейлера.

"Суммарная выручка "Магнита" вырастет на 20%, но компания все равно останется на 2-ом месте после Х5. Мы оцениваем "Дикси" на уровне 100 - 105 млрд руб., следовательно, предложенная "Магнитом" цена оправдана", - пишет аналитик банка.

Исходя из рыночных мультипликаторов EV/Sales и EV/EBITDA, справедливая стоимость компании складывается на уровне 140 млрд руб., однако, учитывая более низкую операционную рентабельность, эксперт ПСБ считает справедливым понизить мультипликаторы для сети "Дикси".

"Таким образом, наша оценка компании формируется на уровне 100 - 105 млрд руб. Следовательно, предложенная "Магнитом" цена 92,4 млрд руб. оправдана и является выгодной для расширения бизнеса. Мы сохраняем положительный взгляд на перспективы "Магнита" в случае реализации сделки. С учетом ожидаемого сохранения дивидендных выплат (мы ожидаем 430-460 руб. на акцию в 2021г) и наращивания доли, компания остается интересной для долгосрочного инвестирования. Однако мы не пересчитываем целевой ориентир - 6000 руб./акцию - на ближайший год, поскольку оптимизация бизнеса "Дикси" и присоединение по цепочкам поставок могут временно сказаться на операционной эффективности самого "Магнита". Таким образом, мы оцениваем сделку как перспективную, предложенную цену считаем справедливой и выгодной для "Магнита", и видим перспективу роста до 6300 руб./акцию, однако видим риски временной просадки операционных показателей по итогам года, связанные с процессом присоединения", - отмечает Теличко.

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