Потенциал роста цены нефти летом останется ограниченным - Sber CIB

Потенциал роста цены нефти летом останется ограниченным, считает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе.

"Котировки нефти Brent в понедельник выросли почти до $70/барр., т. к. экономики США и Китая, а также отдельных стран Европы быстро восстанавливаются на фоне вакцинации (пассажиропоток в американских аэропортах увеличился до максимального уровня с начала пандемии). Эти факторы в восприятии инвесторов оказались более значимыми, чем опасения, связанные с возможным спадом потребления нефти в Индии. Улучшение фундаментальных предпосылок на нефтяном рынке, на наш взгляд, предполагает, что потенциал снижения календарных спредов по нефти Brent с текущих уровней сейчас ограничен, и спреды должны вырасти", - отмечает эксперт инвестбанка.

По его мнению, существенный рост будет возможен, только когда август станет ближайшим месяцем поставки по фьючерсным контрактам на все три глобальные эталонные марки нефти - Brent , WTI и Dubai. К этому времени существенно восстановится спрос на нефть в западных странах ОЭСР. Основной фактор, которым объясняется ограниченный потенциал снижения нефтяных котировок - это соглашение ОПЕК+.

Шейбе подчеркивает, что после того как в июле завершится запланированное повышение нефтедобычи, ОПЕК+ планирует удерживать ее на стабильном уровне вплоть до апреля 2022г, что приведет к резкому сокращению запасов в нефтехранилищах в 2П21.

"Кроме того, перспективы отмены санкций США против Ирана и увеличения поставок иранской нефти выглядят менее определенными, поскольку сторонам пока не удалось добиться прогресса в переговорах о возобновлении ядерного соглашения, заключенного в 2015г. Это самый важный фактор, который может способствовать росту нефтяных котировок в ближайшие четыре недели. Отсрочка с возвращением иранской нефти на рынок может спровоцировать паническую волну покупок со стороны азиатских (прежде всего китайских) НПЗ, которые пока выжидают, как будет развиваться ситуация". - указывает аналитик Sber CIB.

Вместе с тем потенциал роста нефтяных котировок летом останется ограниченным, полагает эксперт, поскольку спрос будет восстанавливаться неравномерно, в том числе из-за низкого уровня вакцинации, стремления сократить до нуля число инфицированных COVID-19 и осторожного открытия границ в Азиатско-Тихоокеанском регионе - все эти факторы будут ограничивать глобальную мобильность до середины 2022г.

Во вторник инвесторы ждут данных Американского института нефти (API) по запасам углеводородов в США. На взгляд стратега, неоднозначная статистика не позволит котировкам нефти Brent преодолеть уровень $70/барр.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.